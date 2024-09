Bordighera: quasi pronta l'area cani in Arziglia, ultimi giorni di lavoro per il montaggio (Foto)

Quasi pronta la nuova area cani nell’ex campo sportivo di Arziglia, a Bordighera; sono in questi giorni in corso gli ultimi lavori di montaggio. Lo spazio, ampio e recintato per permettere agli amici a quattro zampe di sgambettare in libertà, dispone di sei attrezzature per agility dog. Tunnel, slalom, rampa e salto in cerchio sono posizionati con il distanziamento adatto per il gioco e il divertimento; a completare l’allestimento, ci sono tettoia, area pic-nic e fontana.

La realizzazione della nuova area cani risponde alle esigenze di coloro che non hanno modo di raggiungere quella già presente in via Falcone, Borsellino e scorte oppure, nella stagione estiva, la bau beach, che si trovano entrambe nella zona ovest di Bordighera. Oltre a potenziare i servizi per i quattro zampe, l’intervento rientra nel percorso di recupero dell’ex campo sportivo d’Arziglia, nei mesi scorsi già oggetto di lavori per illuminarlo nelle zone notturne e per creare un nuovo parcheggio, strategico per raggiungere la spiaggia e presto per usufruire della nuova area cani.