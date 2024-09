Agosto particolarmente intenso per la Ginnastica Riviera dei Fiori: ora scatta la stagione invernale

Agosto intenso ed emozionante, quello trascorso dalla sezione ritmica della Ginnastica Riviera dei Fiori, con la partecipazione a stage, allenamenti nazionali e societari e l’organizzazione e partecipazione del 1° Torneo Sanremo Gym Festival GR.

Due ginnaste junior, Giada Caridi ed Esmeralda Caporusso, sono state inserite nell’allenamento nazionale della Federazione Ginnastica svolto dal 18 al 23 agosto in Toscana. Lo stage era riservato alle ginnaste che avevano ottenuto podi nelle gare silver LE, il livello più alto del settore. Nello stesso periodo Sofia Pugachev ha avuto la possibilità di ‘aggregarsi’ agli allenamenti estivi che la Società Forza e Coraggio di Milano (terza classificata nella serie A di Ritmica) ha organizzato a Barzio sull’Altopiano Valsassinese in provincia di Lecco.

Sempre per la sezione ritmica, dal 30 agosto al 1° settembre, l’associazione ha ‘recuperato’ la prima prova del torneo ‘Sanremo Gym Festival’ (previsto a fine maggio e rinviato per allerta meteo). Al Torneo è stato abbinato un interessante stage con Daniela Vergani prestigioso tecnico e giudice e le ginnaste Gold della ‘Forza e Coraggio’ con Viola Stella che fa parte del Team Italia.

La gara (ad invito), è stata proposta quale stimolante e motivante test riservato alle ginnaste dei livelli gold e silver LE. Circa 70 le ginnaste in gara delle Società Forza e Coraggio Milano, Regina Margherita Genova, Ritmica Lunigiana Spezia, La Viridis Sanremo e la Ginnastica Riviera dei Fiori con le ginnaste Alice Iaria, Laura Garibaldi, Amelio Isabella, Giada Caridi, Panizzi Marie e Sofia Pugachev. La sede delle iniziative è stata la palestra della ginnastica presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo.

Al master abbinato all’evento, oltre alle ginnaste di cui sopra, hanno partecipato numerose ginnaste della sezione agonistica e pre-agonistica che costituiscono il prezioso vivaio della sezione allenate dai tecnici Lorenza Frascarelli, Monia Stabile, Daniela Breggion, Ilaria Cavicchia e Vittoria Arieta tutte presenti in questi tre giorni di un’esperienza altamente formativa.

Lo staff societario di sezione che seguirà l’intera attività dall’agonismo alle attività promozionali ed i corsi base aperti a tutte le atlete dai 4 anni , è completato da Alicya Panizzi, Andrea Vittoria Rosso e Isabel Toribio. Il direttivo della Ginnastica Riviera dei Fiori, ormai prossima a festeggiare i 40 anni di attività, è sempre molto attivo e con passione e capacità riesce a proporre attività interessanti e di livello nelle 4 sezioni olimpiche della ginnastica, valorizzando con particolare attenzione i corsi base di ginnastica artistica maschile e femminile, la ritmica e il trampolino elastico rivolta alle fasce di età dai 4 anni in poi, e le attività di ginnastica per tutti, fitness e acrobatica al suolo ed aerea.

Per svolgere al meglio tutto questo sono state attrezzate le palestre concesse in uso dalle Amministrazioni Comunali di Sanremo (Via Panizzi, Via Volta, Pascoli e Valle Armea), Taggia (Viale delle Palme, PalaRuffini e Scuola Elementare Taggia) e Santo Stefano al Mare (Palestra Comunale lungomare Cristoforo Colombo). Importante il supporto e la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del territorio.