Bordighera: si chiude la stagione estiva del Museo Bickbell, che ha rinforzato il legame tra Liguria e Lituania

La visita del Dipartimento di Filologia dell’Università di Vilnius (Lituania), guidata dal prof. Diego Ardoino con la partecipazione del prof. Dainius Būre, coordinatore del corso di studi in “Filologia Classica” e del Direttore del Dipartimento di Lingua Lituana prof. Vytautas Kardelis, oltre ad altri docenti e ricercatori dello stesso Dipartimento e della Università di Pisa, chiude la stagione estiva del Museo Bicknell con il passaggio ideale di testimone tra le tirocinanti di Vilnius, impegnate nei mesi di luglio e agosto in progetti di carattere archeologico, filologico, museologico e biblioteconomico, e le tirocinanti dello IULM Università di Comunicazione e Lingue di Milano arrivate negli scorsi giorni a Bordighera.

La collaborazione tra Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Dipartimento di Filologia di Vilnius è giunta ormai al quinto anno, così come pluriennali sono i rapporti con lo IULM. L’attività dell’IISL ha permesso inoltre di ospitare, in queste settimane e negli scorsi mesi, tirocinanti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Università di Clermont Ferrand. Il nutrito gruppo internazionale di studenti e ricercatori, grazie anche alla numerosa affluenza di visitatori stranieri e italiani e ai volontari dell’Unitre Intemelia, oltre ad approfondire la conoscenza della storia e lingua italiana e conoscere le professioni museali, archivistiche, archeologiche e biblioteconomiche, ha ricreato l’autentica atmosfera cosmopolita che contraddistingue il Museo Bicknell e che ha caratterizzato la Bordighera Belle Époque e di Bordighera, proseguita dalla vocazione per la formazione da sempre rappresentata dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri.