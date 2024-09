Arriva l'autunno, ecco pioggia e maltempo sull'Italia: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Autunno in arrivo sull'Italia, con maltempo , pioggia e un forte calo delle temperature in vista. Ma prima ecco una breve 'tregua' che riporterà caldo e sole per almeno un giorno. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, 10 settembre 2024, e per i giorni a venire.

Come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, una fase ‘interciclonica’ (un breve periodo di tempo tra 2 cicloni) riporterà sole e caldo per almeno 24-36 ore: si tratterà di un’effimera tregua dal maltempo.

Un primo ciclone si trova, al momento, sui Balcani e ha lasciato quasi completamente l’Italia dopo i violenti temporali di domenica e lunedì; un secondo ciclone è invece pronto a fiondarsi verso il Mediterraneo dalla lontana terra delle cornamuse e del kilt: dalla Scozia un severo maltempo di stampo autunnale invaderà l’Italia, ad iniziare da mercoledì sera.

Godiamoci dunque questa fase interciclonica di bel tempo con temperature, specie di giorno, dal sapore pienamente estivo: il cielo sereno favorirà picchi di 31°C a Roma, 30°C a Latina e Napoli con punte di 33°C all’estremo Sud. Anche in Pianura Padana si raggiungeranno nuovamente i 28-29°C dopo la fresca, violenta, sferzata di domenica.

Dopo questa fase interciclonica però, come la meteorologia insegna, avremo il secondo ciclone in arrivo: questa bassa pressione nordatlantica, colma di aria fredda, scenderà dalla Scozia portando un veloce ma diffuso peggioramento mercoledì sera su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali, e poi nella notte su tutto il settentrione.

Giovedì entreremo in un nuovo clima, l’Autunno sarà protagonista per qualche giorno, in anticipo, su tutto il Centro-Nord Italia con un calo sensibile delle temperature massime: Milano 23°, Torino 22°, Venezia 21° e Roma sotto i 25°. Attenzione poi alle piogge intense, attese su gran parte del Centro-Nord e dalla sera anche su Campania e Basilicata.

Ma, se giovedì le temperature scenderanno in modo sensibile, venerdì sia le minime sia le massime crolleranno in modo drammatico: avremo 19°C a Roma, Milano e Torino e addirittura 14°C a Venezia e 13°C a Bologna. Lo scorso Natale 2023 a Bologna ci furono 16°C, venerdì 13 settembre 2024 arriveremo malapena a 13°C nelle ore più calde!

Venerdì 13 sarà dunque la data da ‘cerchietto blu’ come il freddo che arriverà sulle Alpi con la neve fino a 1500-1800 metri, blu come il fresco autunnale che si impadronirà di quasi tutta l’Italia, blu come la frizzantezza delle minime localmente sotto i 10°C in pianura.

Insomma, in altre parole, questo 2024 ci sorprenderà con un’Estate assurda: giugno con il caldo in ritardo, luglio ed agosto bollenti come non mai, settembre subito autunnale; un’Estate compatta concentrata in 2 mesi roventi, con un inizio ed una fine fuori dal comune.

A meno che, verso la fine di settembre, l’anticiclone africano non voglia risvegliarsi e riportare giornate di caldo intenso, in continuità con le sempre più frequenti lunghe ‘ottobrate italiane’.

Per ora, prepariamoci alla sfuriata scozzese che, da giovedì, ci farà cercare felpe e pantaloni più pesanti e ci farà dire: è già Autunno.

Martedì 10. Al Nord: bel tempo e più caldo. Al Centro: soleggiato con caldo estivo salvo ultimi rovesci su Abruzzo e Molise. Al Sud: ultimi rovesci su Puglia, Lucania e basso Tirreno.

Mercoledì 11. Al Nord: peggiora dalla sera con temporali. Al Centro: bel tempo prevalente e caldo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Giovedì 12. Al Nord: maltempo e calo termico. Al Centro: maltempo e calo termico. Al Sud: ultime ore di bel tempo.

Tendenza: intenso peggioramento anche venerdì, crollo termico e neve sulle Alpi.