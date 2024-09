Canottaggio: l'atleta di Santo Stefano al Mare Alice Ramella medaglia d'argento agli Europei in Turchia

L’Italia conclude la sua partecipazione agli Europei Under 23 a Edirne (Turchia) con tre medaglie: due argenti nel doppio ‘Pesi Leggeri’ femminile e nel due senza ‘Pesi Leggeri’ femminile, e un bronzo nel doppio ‘Pesi Leggeri’ maschile.

Nel doppio 'Pesi Leggeri' femminile conquistano la medaglia d'argento le vicecampionesse mondiali Elena Sali (SC Bissolati) e Alice Ramella (SC Santo Stefano), alle spalle della Grecia, attuali campionesse mondiali, e ancora una volta con a bordo la medaglia di bronzo olimpica di Parigi 2024 nel doppio leggero femminile Dimitra Kontou, e davanti alla Polonia. La competizione ha replicato quanto visto ai mondiali di St. Catherine due settimane fa in Canada: le atlete greche in testa fin dall'inizio, le nostre rappresentanti in seconda posizione, fino a quando a metà gara la Polonia si è distanziata, mantenendo il vantaggio fino alla fine.

Con questa regata si concludono le competizioni internazionali del 2024 per l'atleta della società di Santo Stefano al Mare, ma gli allenamenti proseguiranno comunque nelle acque antistanti il porto di Marina degli Aregai in vista dei campionati italiani di Coastal Rowing previsti alla fine del mese.