Conclusa la ottava edizione del torneo tennistico giovanile con borsa di studio “ Volée Cup Giuseppe Fassola ” al Tennis Club Solaro di Sanremo

Domenica 1 settembre si è conclusa la Ottava Edizione della “Volée CUP” Torneo Tennistico Giovanile a partecipazione straniera con Borsa di Studio dedicato a Giuseppe Fassola fondatore del circolo e del centro sportivo Solaro Sporting.

Quest’anno si è registrato il record degli iscritti superando la soglia dei 100 partecipanti suddivisi nelle varie categorie di questa edizione tra le quali, visto la forte richiesta dei giocatori partecipanti alle edizioni precedenti ma fuori età, è stata inserita quella under 18 sia femminile che maschile.

Nei dieci tabelloni per categorie differenti tra under 10 ed under 18 maschile e femminile oltre alla categoria di doppio maschile i giovani atleti si sono contesi nei sette giorni di incontri prima l’accesso alle finali e poi la vittoria nella splendida cornice del Tennis Club Solaro.

Il record dei partecipanti è dovuto oltre al particolare format che prevede l’assegnazione di una borsa di studio anche alla fidelizzazione dell’evento che sta entrando nella programmazione della loro attività agonistica confermando di anno in anno la volontà di essere presenti all’evento sanremese.

Notevole anche quest’anno il livello tecnico dei giocatori, con una menzione speciale per la categoria under 10 maschile e femminile dove si è potuto assistere ad incontri di sicuro avvenire, ed il loro rendimento scolastico con medie arrivate al 10 e lode .

Nella categoria femminile la borsa di studio è stata vinta dalla sanremese Moro Michelle del Tennis Sanremo, prima classificata nel singolare U18, ed in quella maschile da Martinengo Tonelli Riccardo del Tennis Club Sommariva Bosco, primo classificato nel singolare U14.

Alla giornata finale è intervenuto il Delegato FITP Imperia Silvano Martella ed alla cerimonia di premiazione, diretta dal Direttore Tecnico del Torneo Andrea Icardi e accompagnata da musica e stelle filanti ha partecipato in rappresentanza del Comune di Sanremo la consigliera comunale dott.sa Maura Ghisi che oltre a portare i saluti del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale, da sempre sostenitori di questa iniziativa legata a sport e scuola, ha avuto modo di vivere lo spirito dell’evento e conoscere tutti i giovani partecipanti.

Durante la cerimonia si è ricordata la figura di Giuseppe Fassola ed il suo impegno nella promozione e sviluppo dello sport con la creazione del centro sportivo Solaro Sporting, uno tra i più prestigiosi d’italia, e con tanti palloncini in volo tutti i famigliari ed amici intervenuti e le figlie Patrizia e Roberta hanno rivolto un pensiero affettuoso a “Pino” al quale hanno dedicato la raccolta dei disegni fatti dai giovani tennisti in ricordo della loro partecipazione alla Volée Cup convinti che oltre all’agonismo la pratica sportiva abbia in sé funzione sociale aggregativa ed educativa.

Terminata la cerimonia di premiazione come consuetudine delle grandi occasioni tutti i partecipanti hanno brindato al buon esito del torneo nel corso di un festoso buffet a bordo piscina del Solaro Sporting durante il quale ci si e dati appuntamento per agosto 2025 con la Nona Edizione della Volée Cup.