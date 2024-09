Volley: due campionesse olimpiche tra le protagoniste della 40a ‘Sanremo cup - Memorial Dado Tessitore’

A poco più di un mese dalla conquista della storica medaglia d’oro di Parigi, le azzurre Ilaria Spirito e Loveth Omoruyi, punti di forza della Reale Mutua Fenera Chieri, saranno tra le protagoniste del primo atto della 40a Sanremo Cup XXXII Memorial Dado Tessitore. La storica manifestazione curata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo scatterà infatti con il test match di A1 femminile tra la formazione piemontese e le francesi del Racing Club Cannes (allenate dall’italiano Riccardo Marchesi), in programma domenica 15 settembre (ore 17.30), presso il palasport Emilio Biancheri di Bordighera. Con la maglia del Chieri scenderà in campo anche la statunitense Avery Skinner, avversaria dell’Italia in finale e dunque medaglia d’argento. Tra i riconoscimenti da assegnare anche il Trofeo Laboratorio CT per la mvp dell’incontro.

La sfida tra Chieri - da alcuni anni abituale ospite del Memorial Tessitore (considerato benaugurante per la nuova stagione) – e Cannes chiuderà un breve ritiro delle torinesi nella Città delle Palme, durante il quale, nel pomeriggio di venerdì 13 (ore 18), svolgeranno anche un allenamento congiunto (aperto al pubblico) con il Volero Le Cannet, altro club militante nella massima categoria transalpina. La Reale Mutua è reduce da un’altra splendida stagione, culminata con l’approdo ai quarti di finale dei playoff scudetto e soprattutto con il trionfo nella Coppa Cev, bissando così il successo del 2023 nella Challenge Cup.

Alla guida del Chieri c’è, per la sesta stagione di fila, Giulio Bregoli, il quale da qualche mese è anche il c.t. della Svezia, nazionale che proprio nei giorni scorsi ha portato ad una storica qualificazione per i prossimi Mondiali. Domenica 15 sarà proprio Bregoli a tenere il consueto corso allenatori, proposto in collaborazione con il comitato regionale della Fipav.

Come accade dal 2016, la Sanremo Cup comprende anche due appuntamenti riservati alle categorie giovanili, con teatro l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea: sabato 28 e domenica 29 settembre andrà in scena un torneo Under 16 femminile, quindici giorni più tardi (12-13 ottobre) toccherà all’Under 15 maschile.

I rispettivi tabelloni (previsti a otto squadre) sono in via di completamento. Al momento sono confermate squadre da Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Come sin dalla prima edizione, di grande livello si preannuncia la competizione riservata ai maschi, che negli anni scorsi ha visto protagonisti ragazzi che hanno già debuttato in Serie A e in nazionale. E’ il caso di Luca Porro (tra i 13 dell’Italia a Parigi), protagonista a Sanremo con l’Under 15 del Colombo, ed il figlio d’arte Manuel Zlatanov, pochi giorni fa medaglia d’oro e mvp con la nazionale azzurra ai Mondiali Under 17 di Sofia, visto all’opera nel 2022 con la maglia di Piacenza al Mercato dei Fiori ed allora premiato quale miglior schiacciatore del torneo.

"Questo storico evento, che taglia il traguardo dei quarant'anni e dal 1993 ricorda Dado Tessitore – dichiara l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni - ha contribuito sensibilmente allo sviluppo e al consolidamento del rapporto fra Sanremo e il mondo della pallavolo. E il fatto che il prologo sia un anticipo della stagione femminile ad alto livello, con la presenza di due azzurre fresche di medaglia d'oro alle Olimpiadi e di una statunitense medaglia d'argento, conferma e rafforza questa tradizione, coinvolgendo Bordighera come una sorta di propaggine per l'occasione del test match tra Chieri e Cannes. Al di là di quest'evento nell'evento, la Sanremo Cup prosegue nella lodevole intenzione di offrire una vetrina alle nuove leve del volley nazionale, con i tornei under 16 femminile e under 15 maschile, che animeranno l'impianto sportivo ricavato all'interno del Mercato dei fiori tra fine settembre e metà ottobre. Non a caso, nelle scorse edizioni, si sono messi in mostra talenti acerbi, poi maturati a tal punto da debuttare in serie A e con la maglia azzurra. L'auspicio è che, anche quest'anno, la Sanremo Cup possa rappresentare per questi ragazzi una sorta di trampolino di lancio".