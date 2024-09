Vallecrosia, la PSV NG Team sul podio alla ION Cup di Limone Piemonte (Foto)

La PSV NG Team di Vallecrosia sale sul podio alla ION Cup di Limone Piemonte, quarta tappa del circuito nazionale, andata in scena nel fine settimana. Due atleti si piazzano primi mentre una si classifica terza, buoni anche i risultati degli altri ragazzi.

Sette gli atleti al cancelletto di partenza della PSV NG Team per la tappa del circuito nazionale ION Cuo. "Ragazzi dai 13 ai 17 anni hanno gareggiato sotto la pioggia in un contesto di sano agonismo con all'incirca 150 atleti e due prove speciali da fare in due discipline che stanno riscontrando sempre più consensi, quelle gravity: enduro e downhill" - fa sapere Glauco Pocobelli di NG team della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia.

"Leone Emiliano con 8' 25" 51 si piazza primo nella categoria ION 2 2005/2007; Ventura Romeo con 9' 22" 40 è primo nella categoria DH mentre Leone Alice, che ha affrontato una prova speciale secca nella categoria junior femminile, è terza classificata" - svela - "Laura Andrea con 11' 22" 18 è arrivato settimo nella categoria ION 0 2011/2012; Lavagno Valerio è giunto 17esimo nella categoria junior 6 2012/2013, Botto Matteo ha gareggiato nella categoria ION 1 2008/2010 arrivando 25esimo con 9'43"99 mentre Siciliano Francesco nella categoria ION 1 2008/2010 ha concluso in 33esima posizione con 11'18" 96".