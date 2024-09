Sanremo: al via dal prossimo 17 settembre gli allenamenti dell'associazione 'Insieme', aperte le iscrizioni (Foto)

Riprende la ginnastica artistica alla ‘Gym Insieme’ di Sanremo e riaprono le iscrizioni per l'anno sportivo 2024/25, con possibilità di prove gratuite. A partire dal 17 settembre, tutti i martedì, giovedì e venerdì i tecnici della Gym Insieme Sanremo sono alla palestra delle scuole di via Volta (ingresso dalla scalinata sul lato sinistro dell'edificio, civico n° 99) per le prove gratuite.

“Arriva l'autunno e inizia un nuovo anno sportivo. Quello appena concluso - raccontano le istruttrici - ci ha regalato molte soddisfazioni. Le nostre giovani ginnaste hanno vinto i Campionati Nazionali CSEN a Cesenatico e hanno ottenuto il prestigioso Delfino rosa al GEF, Festival Mondiale della creatività nelle Scuole, classificandosi al 1° posto nella sezione Ginnastica. Abbiamo avuto, inoltre, l'onore di organizzare le gare del Campionato CSEN per la Liguria, in quanto responsabili regionali. Siamo molto soddisfatte e cariche per la nuova stagione. Il programma per il 2025 - proseguono - sarà ricco di impegni: le nostre ginnaste presenzieranno a diversi appuntamenti importanti, parteciperanno a due campionati e a stage con professioniste di fama nazionale. I nostri corsi sono aperti ai bimbi a partire dai 4 anni che, giocando, imparano anche a stare insieme e a fare squadra. Il nostro è uno sport individuale, ma in realtà c'è molta ‘squadra’ tra i nostri ginnasti che si sostengono, si spronano e si confrontano a vicenda".

Le istruttrici sottolineano che in palestra, a partire dai più piccoli, oltre ad imparare i fondamentali della ginnastica, si imparano anche i fondamentali della convivenza e dell'accettazione dell'altro. Quest'anno lo staff tecnico si arricchirà di nuovi elementi, per far fronte all'aumento degli iscritti. Alla ‘Insieme’ i tecnici sono tutti laureati in Scienze Motorie o tecnici Federali o giudici a livello regionale.

"Crediamo che sia importante - aggiungono dalla dirigenza - avere persone altamente qualificate per lavorare sia con i giovani atleti che devono essere seguiti per raggiungere risultati agonistici sia con i più piccoli o con chi si approccia per la prima volta all'attività sportiva in modo che tutti possano essere accompagnati nel migliore dei modi alla pratica della ginnastica artistica. Vi aspettiamo, anche con i vostri amici, nella nostra palestra super attrezzata ed in pieno centro a Sanremo".