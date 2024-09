In cinque mesi dal Tennis Club Ospedaletti al trionfo degli Us Open: il ricordo del presidente Riccardo Civarolo

Sono passati solo 5 mesi da quel giorno che Jannik Sinner è comparso improvvisamente al Tennis Club Ospedaletti per fermarsi un’intera giornata a sottoporsi pazientemente agli ordini di una troupe cinematografica. Cinque mesi magici che hanno visto, per la prima volta nella storia, nascere una vera predominanza di un giocatore italiano nel tennis mondiale.

“Nella notte del trionfo agli US Open – evidenzia il presidente del circolo, Riccardo Civarolo - il ricordo non può non andare all’umiltà, alla gentilezza e alla disponibilità che il grande campione ha dimostrato in quella occasione. Alla fine di una lunga giornata di riprese Sinner è salito dai campi da tennis del circolo di Ospedaletti al parco giochi comunale a fianco della club house, dove da ore lo aspettava una moltitudine di adulti e bambini, entusiasti di poter vedere da vicino il loro beniamino. Con grande pazienza Jannik ha firmato autografi, fatto selfie e scherzato amabilmente con tutti”.

Si era detto che Sinner fosse mosso solo dall’interesse economico di girare uno spot pubblicitario. In realtà le riprese erano state commissionate dal suo stesso staff per arricchire il suo sito ufficiale con l’intento preciso di dimostrare l’umanità del campione. La finzione al servizio della realtà. Tutte le riprese erano infatti finalizzate a simboleggiare l’attaccamento del giocatore alla sua missione. Ecco allora un Sinner che salta giù dal letto piazzato proprio sopra la terra rossa del campo da tennis, fa il bagno nella vasca piena di palline da tennis, passa l’aspirapolvere sulla superficie sintetica del campo centrale, si prepara un piatto di pasta sul seggiolone dell’arbitro.

Da notare che Sinner conosce bene tutta la riviera ligure di Ponente avendo soggiornato tanti anni a Bordighera, quindi non aveva che l’imbarazzo della scelta per l’individuazione della location. La scelta di Ospedaletti è stata agevolata dal grande rapporto di amicizia sia con Gianluca Mager che con Matteo Arnaldi, entrambi frequentatori del Tennis Club della città delle rose da quando la gestione del circolo è passata alla nuova Società.

Infatti le parole di commiato del neo vincitore dello slam americano sono state proprio: “Spero di tornare, magari per un allenamento con Matteo e Gianluca".