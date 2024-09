Artrosi dell’anca: addio dolore con la chirurgia mininvasiva

Al contrario di quanto si creda, l’artrosi dell’anca non è una patologia esclusiva dell’età avanzata. Il consumo della cartilagine articolare, all’origine della malattia, può essere infatti causato dall’usura dovuta all’età, ma si può anche verificare in seguito a traumatismi, malattie infiammatorie come l’artrite reumatoide o a un utilizzo eccessivo dell’articolazione come nel caso degli sportivi agonisti.

La sempre maggior diffusione dell’artrosi nella popolazione giovane, anche al di sotto dei cinquant’anni di età, ha spinto gli ortopedici a sviluppare tecniche chirurgiche sempre più rispettose dei tessuti e in grado di garantire tempi di recupero post-operatorio più rapidi e un miglior recupero della funzionalità articolare rispetto alle tecniche convenzionali.

Essendo una patologia a carattere degenerativo, per il trattamento dell’artrosi l’unico vero approccio risolutivo è rappresentato dalla chirurgia protesica. Per sostituire l’articolazione si utilizzano oggi con sempre maggior frequenza le tecniche mininvasive come l’accesso per via postero-laterale e la via anteriore diretta. La via postero laterale mininvasiva prevede soltanto il distacco di alcuni muscoli extrarotatori dell’anca ed successivo reinserimento e garantisce un’ottima esposizione dell’articolazione, fattore che la rende adatta anche a casi complessi di gravi deformità. La via anteriore diretta ha il vantaggio di non richiedere tagli muscolari né disinserzioni tendinee e garantisce tempi di recupero ridotti e l’assenza pressoché totale di complicanze post-operatorie come la lussazione della protesi.

Quando il danno alla cartilagine è ancora contenuto è invece possibile correggere il difetto tramite l’artroscopia, tecnica chirurgica mininvasiva per eccellenza. Questo trattamento va inteso come intervento preventivo e va eseguito prima che i danni alla cartilagine siano irreparabili.

