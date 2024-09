Ambrosetti e Serra portano l’USS Dario Gonzatti sul podio agli Europei di Orientamento Subacqueo

Ottimi piazzamenti per l’USS “Dario Gonzatti” agli Europei di Orientamento Subacqueo di Störitzsee, in Germania. Ben due atlete della storica società genovese del presidente Eugenio Trestin nel team capace di conquistare la medaglia di bronzo nella prova a squadre femminile.



Beatrice Serra e Giorgia Ambrosetti hanno composto una grande squadra insieme a Chiara Marrè Brunenghi (pilota) e Martina Mori per andare a completare il podio dietro all’Ungheria, prima, e alla Germania, seconda.



Questi i piazzamenti di tutti gli atleti. Marco Campanile. Stella: 9º posto. 5 Punti: 8º posto.

Corsa M :12º posto. Gara a squadre: 7º posto. Beatrice Serra. Stella:6º posto. 5 punti: 6º posto.

Corsa M: 7º posto. Gara a squadre: 3º posto. Parallel: 9º posto. Giorgia Ambrosetti. Stella:11º posto. 5 punti: 5º posto. Corsa M:11º posto. Gara a squadre: 3° post. Parallel: 11º posto.In Germania presente anche il tecnico federale Giuliano Campanile, anch'egli tesserato USS Dario Gonzatti.