Fatti avanti con la “prima blockchain ibrida” di DTX; i trader di LINK e XRP si uniscono alla prevendita

Chainlink (LINK) e Ripple (XRP) hanno violato i livelli di supporto critici mentre gli investitori esaminano il loro potenziale di prezzo. Mentre i loro prezzi si trascinano verso il basso, gli occhi degli investitori si sono posati sul lancio da record della prima blockchain ibrida layer-1 di DTX Exchange, che ha stabilito nuovi parametri di riferimento per le prestazioni della blockchain.

Con le turbolenze economiche globali che non conoscono limiti in questi giorni, gli investitori di Chainlink (LINK) e Ripple (XRP) pensano che la prevendita di DTX possa essere un'opportunità per cambiare la vita e godere di guadagni rialzisti dopo il lancio.

Chainlink (LINK) cala nonostante le partnership RWA che hanno cambiato le carte in tavola

Chainlink (LINK), uno dei principali operatori del settore RWA, sta attualmente guidando il settore con integrazioni chiave e attività di sviluppo in crescita. Tuttavia, stanno emergendo critiche sul fatto che un progetto di tale portata abbia un'influenza minore sull'andamento del prezzo del token nativo, come dimostrano le perdite settimanali del 9,3% del prezzo di Chainlink (LINK).

Con un RSI in calo e l'intensificarsi delle pressioni di scarico, il prezzo di Chainlink (LINK) è bloccato nel territorio di range-bound tra i 10 e gli 11 dollari. Con il prezzo che oscilla al ribasso sul grafico intraday, gli analisti mettono in guardia gli investitori da ulteriori cali verso il livello di supporto degli 8 dollari. Se la tendenza del mercato non si inverte, c'è estrema cautela nel trading a breve termine di Chainlink (LINK) a causa dell'elevata volatilità.

Il prezzo di Ripple (XRP) affonda dopo che una balena ha scaricato 29,1 milioni di gettoni

Ripple (XRP) non ha mostrato alcun breakout promettente dopo la conclusione della sua battaglia legale con la SEC. La criptovaluta sta assistendo all'uscita di grandi investitori dopo che il suo prezzo è sceso al di sotto del livello di supporto di 0,55 dollari questa settimana. I rapporti suggeriscono che una balena da sola ha scaricato 29,1 milioni di token Ripple (XRP) per un valore di circa 15,8 milioni di dollari a Bitso Exchange il 5 settembre.

Inoltre, l'azienda di Ripple (XRP) ha anche trasferito enormi somme di token in transazioni misteriose. Questa linea di tendenza speculativa ha scatenato un'ondata di FUD tra i detentori di Ripple (XRP) circa un imminente crollo dei prezzi al di sotto del livello di supporto di 0,5 dollari, non lasciando loro altra scelta se non quella di aggiungere altre criptovalute promettenti per bilanciare i portafogli sanguinanti.

DTX Exchange (DTX) punta in alto con la prima blockchain ibrida

DTX Exchange (DTX) ha sconvolto gli standard esistenti in materia di blockchain con il debutto della sua testnet e della sua prima Blockchain ibrida di livello 1. La blockchain è in grado di elaborare oltre 10.000 transazioni al secondo. La blockchain è in grado di elaborare oltre 10.000 transazioni al secondo, il che rappresenta un grande risultato per il progetto e fornisce un importante vantaggio competitivo rispetto alle blockchain esistenti.

Inoltre, la blockchain ibrida è in grado di ospitare molti prodotti Web3, come portafogli non custodiali e conti multilivello. La blockchain consente di unire le coppie di criptovalute e azioni. I trader possono usufruire di soluzioni end-to-end negoziando oltre 120.000 asset digitali tra azioni, obbligazioni, forex e materie prime senza commissioni di gas e con una leva di 1000x.

La corsa alla prevendita di DTX la rende la criptovaluta più calda del 2024

DTX Exchange (DTX) è uno dei principali contendenti per il dominio del mercato con il suo mercato ibrido all'avanguardia guidato dall'AI. La piattaforma tradFi è un concentrato di schemi basati sull'intelligenza artificiale, con un'automazione avanzata e strumenti di gestione del rischio all'avanguardia per fornire la migliore attrezzatura per navigare in mercati volatili e massimizzare la redditività.

La piattaforma DTX include solidi protocolli di sicurezza come l'onboarding senza KYC e l'offerta ai trader di guadagnare un reddito passivo contribuendo alla liquidità. Il progetto ibrido ha raccolto 2,5 milioni di dollari nella fase 3 della prevendita e i token DTX sono disponibili a un prezzo basso di 0,06 dollari, che può salire a 1 dollaro una volta conclusa la prevendita,

Conclusione

Mentre i prezzi di Chainlink (LINK) e Ripple (XRP) arrancano, DTX Exchange (DTX) si presenta come una potente alternativa per i trader in cerca di nuove opportunità e guadagni 100x. Mentre la prevendita rialzista procede con 16.000 nuove iscrizioni, DTX Exchange presenta un percorso redditizio per coloro che sono pronti a diventare parte dell'innovativa piattaforma DTX.

