All'ITS Accademia Ligure Agroalimentare una sala innovativa di ultima generazione per gli studenti (video)

Mentre proseguono a ritmo serrato i lavori di realizzazione del Polo Digitale “Imperiaware”, il progetto di avanguardia, innovazione e crescita nel campo dell’IT fortemente voluto da Confindustria Imperia, arriva da parte della Regione Liguria l’importante conferma della sua duplice presenza strategica all’interno di quello che sarà presto un acceleratore essenziale per lo sviluppo economico e tecnologico del territorio, per le aziende al suo interno e per l’intero tessuto economico locale di tutto il Ponente Ligure.

L’ente regionale, infatti, ha deciso di essere presente negli spazi in fase di ristrutturazione dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco di Imperia in via Delbecchi 22, sia allestendo una Sala Experience Immersiva dell’ITS Accademia Ligure Agroalimentare con un impegno economico di circa 200mila euro, sia insediando un ufficio della Filse Spa, Finanziaria ligure per lo sviluppo economico.

“Il nuovo polo digitale di Confindustria Imperia sarà un fiore all’occhiello non solo per la provincia ponentina, ma per tutta la Liguria – commenta l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Come Regione Liguria avremo due importanti presidi al suo interno con gli uffici Filse e soprattutto con un laboratorio di ultima generazione a servizio dell’ITS Agroalimentare di Imperia. Una sala in cui gli studenti avranno modo di sperimentare i processi tecnologici della filiera, che arricchisce, ancor di più, l’importante proposta formativa. Attraverso le risorse del Fondo sociale europeo e quelle del Pnrr abbiamo fatto un investimento straordinario sul sistema ITS ligure che, per il solo 2024, riceverà in totale circa 11 milioni di euro. Il 90% di chi ne frequenta uno nella nostra regione trova lavoro entro sei mesi. L’obiettivo è quello di migliorare ancora, ma soprattutto di far conoscere il più possibile questo sistema formativo, totalmente gratuito, portato avanti in stretto contatto con il mondo dell’impresa e dunque del lavoro. Sono certo che questa collaborazione con Confindustria si rivelerà proficua e porterà i risultati auspicati”.

“Accogliamo con entusiasmo e orgoglio la decisione presa dalla Regione Liguria di portare all’interno del nostro Polo Digitale Imperiaware una sala dell’ITS Accademia Ligure Agroalimentare e un ufficio della Filse - commenta la presidente Confindustria Imperia Barbara Amerio -. La presenza delle due società di emanazione regionale oltre a dare lustro al nostro progetto lo arricchiscono di nuove opportunità per le imprese che già hanno deciso di essere presenti al suo interno, per tutte le nostre associate e più in generale per tutte le aziende della provincia di Imperia. Crediamo fortemente nel potenziale che potrà esprimere nel tempo l’hub di innovazione e creatività che abbiamo ideato e ormai quasi realizzato. Il fatto che ci creda anche la Regione Liguria non fa che confermare i nostri presentimenti”.

“Le moderne tecnologie digitali possono contribuire in modo determinante a migliorare e rendere sempre più efficienti i processi produttivi, ottimizzando le risorse e riducendo allo stesso tempo gli sprechi, rendendo più sostenibile l’agricoltura e tutta la connessa filiera agroalimentare – sottolinea il presidente dell’ITS Enrico Zelioli -. Grazie a questo nuovo laboratorio, gli allievi avranno la possibilità di utilizzare alcune di queste più avanzate tecnologie al fine di sperimentare in tutta sicurezza e sotto la guida di docenti altamente qualificati, situazioni e operazioni connesse al loro futuro ambito professionale, formandosi e acquisendo le tecniche e le competenze necessarie a inserirsi con successo in questo sempre più innovativo e dinamico settore”.

La Sala Experience Immersiva dell’ITS Accademia Ligure Agroalimentare, che potrà ospitare fino a 25 studenti e 60 persone per i convegni, è stata progettata e sarà realizzata da Ett spa, Industria Digitale e Creativa internazionale specializzata in innovazione tecnologica, experience e spatial design. L’opera è finalizzata ad offrire ai visitatori una sala conferenze, un’experience immersiva e un’area vr (realtà virtuale), dedicate allo studio, alla sperimentazione e alla formazione relativa al settore agroalimentare, tramite l’impiego di innovativi strumenti e tecnologie di realtà virtuale, aumentata e mista.

La sala conferenze avrà un allestimento multimediale con sistema wireless di condivisione dei contenuti, che permetterà la trasmissione di video da qualsiasi pc e un apposito sistema audio. La sala immersiva sarà caratterizzata da videoproiezioni che si estenderanno su tre lati e verrà allestita con tre videoproiettori a lente ultracorta, che proietteranno video e contenuti tematici su altrettanti teli motorizzati. Il sistema audio della sala invece, che permetterà una ottimale fruizione di musiche e contenuti sonori, sarà realizzato tramite installazione di due casse passive e di un amplificatore, mentre un’apposita workstation consentirà di effettuare la gestione dei contenuti delle proiezioni. La presenza della Filse Spa nel Polo Digitale, invece, offrirà l’occasione a tutte le aziende presenti sul territorio di accedere a servizi di supporto informativo sulle opportunità di accesso a strumenti, progetti e finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. Inoltre, costituisce un presidio per gli aspiranti imprenditori, con servizi finalizzati alla creazione di nuova impresa innovativa. Entrambe le attività prenderanno il via insieme all’apertura del nuovo polo prevista per i prossimi mesi.