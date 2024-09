Schlein “Compito opposizioni è costruire un’alternativa credibile al governo”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "Come opposizioni abbiamo un ruolo non soltanto di pungolo, critica e contrasto alle iniziative del Governo. Il nostro ruolo è costruire un'alternativa credibile.Questa è una parte fondamentale della democrazia". Lo ha dichiarato al Forum Ambrosetti, a Cernobbio, la segretaria del Pd Elly Schlein."Noi qua ci siamo confrontati sulle priorità per il Paese e credo che abbiamo molto da dare perchè questo governo ha dimostrato di non essere in grado di rilanciare l'economia. Vive di rendita e meriti altrui, anche della resilienza del nostro mondo produttivo", ha dichiarato la segretaria Elly Schlein, a margine dei lavori del Forum TEHA di Villa d'Este a Cernobbio."Servono politiche industriali e questo governo in questi due anni non ne ha messe in campo, non ha visione", ha sottolineato."C'è una crescita in linea con quella europea. Il punto è provare a non accontentarci del dato dell'1%. Ma soprattutto chiederci cosa la sta trainando e come ci stiamo attrezzando per il domani. E' indubbio che tre quarti di quella crescita sia spinta dal PNRR. Il Next Generation EU non può essere una finestra che si chiude sotto i colpi della destra nazonalista che non ci ha mai creduto. Purtroppo sono gli alleati della Presidente del Consiglio a non aver mai sostenuto questa strada: con questo approccio di egoismo nazionale non andremo da nessuna parte", ha aggiunto poi la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, nel suo intervento. "Le imprese sanno bene che abbiamo bisogno del Next generation EU come embrione di un grande piano industriale europeo che serve all'Italia più che ad altri paesi. Noi non abbiamo il margine fiscale di altri paesi per mettere a terra nuove filiere industriali strategiche", ha proseguito.Assieme alle opposizioni, "credo e spero che ci sarà occasione di fare un lavoro comune anche sulla manovra. Purtroppo ci aspettiamo che, come quella dell'anno scorso, sarà senza respiro e senza anima. Noi vogliamo assicurarci che il Paese sia messo in condizione di ripartire. E' il nostro primario interessante. Anche i salari sono diminuiti, ce ne dobbiamo occupare con grande urgenza", ha dichiarato Elly Schlein, a margine dei lavori. Ed in merito al confronto avuto con gli altri leader di opposizione, ha affermato: "Credo che siano emerse anche alcune piste di lavoro comune: sanità pubblica, congedi paritari, politica industriale. Anche con Calenda e Conte è emersa la stessa critica che facciamo noi: la transizione 5.0 che è arrivata con enorme ritardo e senza dare continuità. Le imprese hanno bisogno di poter programmare, quindi dare continuità a quel tipo di meccanismi di incentivi è fondamentale".E rispondendo ai giornalisti sulla possibilità che il PD voti a favore di Raffaele Fitto come Commissario Europeo, ha risposto: "Noi stiamo ancora aspettando di capire quale sarà il portafoglio e abbiamo già chiesto al governo di chiarire chi seguirà e come intenderanno seguire i dossier in questo momento di Fitto perchè sono rilevantissimi per l'Italia come l'attuazione di Pnrr, fondi di coesione e programmazione. Non ci possiamo permettere rallentamenti su questo aspetto. Sul resto dobbiamo valutare quale sarà il portafoglio e quali le deleghe. Sono tutti procedimenti di audizione dentro al Parlamento". - foto xh7 Italpress -(ITALPRESS).