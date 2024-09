Tennis: si ferma in semifinale il sogno tricolore della sanremese Victoria Lanteri Monaco nel campionato U13

La tensione provocata dal giocare in casa davanti al pubblico amico ha giocato un brutto scherzo alla nostra giocatrice di Sanremo Victoria Lanteri Monaco che non è mai entrata in partita ed ha dovuto subire una pesante sconfitta contro la testa di serie numero 2 Cieno Altea nella semifinale dei Campionati Italiani under 13 femminili.

L’altra semifinale ha visto la vittoria di Viola Severi del Park Tennis di Genova contro Benedetta Terzoli dell’EUR Sporting Club di Roma. La finale si disputerà oggi alle 9 e vedrà quindi contrapposte Cieno Altea contro Viola Severi.

Nel pomeriggio di ieri si è disputata la finale del doppio che ha visto prevalere la coppia formata da Pieri Elisa del Circolo Tennis Lucca e Salepicco Rachele del Circolo Tennis Grosseto sulla coppia formata da Iannece Camilla del Circolo Tennis Scaligero e Severi Viola del Park Tennis Club.

Due spettatori d’eccezione tra il folto pubblico, Fabio Fognini e Matteo Arnaldi, il primo ad allenarsi in campo, il secondo a prepararsi in palestra.

Nella foto, da sinistra: lo staff arbitrale con Diego Taggiasco titolare, la coppia vincitrice, il direttore del torneo Riccardo Civarolo, la coppia finalista e il responsabile della manutenzione dei campi Massimo Salvatico