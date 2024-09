Riparte a pieno ritmo la stagione del Budo Sanremo, sito in Via Canepa 36 a Sanremo. Sono già ripresi i corsi di Judo per bambini ed adulti e novità di questa stagione anche i corsi di Karate.

"Siamo molto soddisfatti di come sta iniziando la stagione - dichiara il tecnico federale Nicola Gianforte - con 2 nostri atleti convocati in rappresentativa regionale già nel weekend del 14/15 Settembre e questa per noi è una conferma, novità per quest'anno invece è l'apertura dei corsi di Karate FIJLKAM (il primo su Sanremo) grazie alla collaborazione con il club DKD Diano Marina del M° Andrea Di Latte. Mercoledì 11 Settembre ci sarà il secondo open day in Via Canepa per provare le nostre discipline, sia Judo che Karate e saremo anche presenti Domenica 22 Settembre presso il piazzale della scuola Pascoli in occasione della Festa dello Sport di Sanremo, passate a trovarci".