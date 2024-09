Calcio. Serie D. La Sanremese cade anche ad Albenga: corner fatali ai matuziani, l'Albenga vince 3-1

ALBENGA - SANREMESE 3-1 (30' Manes, 58' Manes, 76' Legal - 70' D'Antoni)

FINISCE QUI! Esordio super per l'Albenga, che trova i tre punti al debutto nel derby con la Sanremese! Decisiva la doppietta di Manes prima della rete matuziana di D'Antoni e il sigillo finale di Legal. Biancazzurri al secondo ko di fila tra Coppa e campionato

95' punizione di Giustarini dai venti metri, il pallone sorvola di poco la traversa

94' giallo per Galliani

93' Di Porto per Di Stefano, penultimo cambio ordinato da Mariotti

92' girata aerea di D'Antoni che non sorprende Salvato, comoda la parata del numero uno dell'Albenga, ormai a un passo dalla vittoria

90' saranno sette i minuti di recupero

89' si accendono gli animi, piccolo diverbio che costa il giallo a Sangare e D'Antoni

87' Gori inserisce Incorvaia per Cesari, ultime mosse disperate tra le fila della Sanremese

86' ammonito anche Legal

85' proteste matuziane per una trattenuta in area su Cesari, Tassano di Chiavari fa proseguire

84' si copre ovviamente il tecnico bianconero: Pinna lascia il posto a Gagliardini

83' ALBENGA IN DIECI UOMINI, secondo giallo per Manes, la squadra di Mariotti chiude in inferiorità numerica

77' nella Sanremese spazio ad Andreis, ex di giornata, fuori Ranelli

76' IL 3-1 DELL'ALBENGA! Questa volta è Legal ad infilare Bohli di testa, ingauni micidiali sulle situazioni di corner!

72' ammonito Monticone

70' D'ANTONI! LA RIAPRE LA SANREMESE! Controllo in corsa dell'attaccante matuziano e gran conclusione a fil di palo che trafigge Salvato, dimezza lo svantaggio la squadra biancazzurra

64' cartellino giallo per Scarfoni

63' Salvato si oppone alla conclusione di Giustarini sul suggerimento di Cesari, c'era però posizione di offside dell'attaccante biancazzurro

61' traversone interessante di Giustarini che Di Fino non riesce ad agganciare, sfuma una potenziale chance per la Sanremese, ora sotto di due gol

58' ANCORA MANES! Il raddoppio dell'Albenga! Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina realizza nuovamente il numero sei bianconero, 2-0 al "Riva"

54' entra Giustarini al posto di Maglione, vuole più vivacità in avanti mister Gori

53' è comunque l'Albenga che si ripropone al tiro con Pinna, Bohli controlla senza problemi

52' la squadra di Gori ha alzato il baricentro in questo avvio di ripresa, i biancazzurri vogliono rimettere subito in piedi la gara

48' punizione per la Sanremese, commette però carica sul portiere l'attaccante matuziano Salvato

46' al via la ripresa! Nell'Albenga, di cui è arrivata distinta ufficiale, dentro Flores al posto di Luis Henrique

SECONDO TEMPO

45'+3' termina con la girata alta di Tedesco il primo tempo

42' proteste ingaune per una trattenuta in area, poco dopo tiro a lato di Legal

30' ALBENGA IN VANTAGGIO! MANES SUGLI SVILUPPI DI CALCIO D'ANGOLO TROVA L'INZUCCATA VINCENTE. PROTESTE FURIOSE DI GORI, AMMONITO, PER UN FALLO NON RILEVATO.

20' sfonda Raggio a destra, cross tamponato in corner dalla difesa di casa

15' un'occasione per parte, rischia Salvato calciando su un giocatore ospite. Poco dopo colpo di testa fuori di Luis Enrique

12' non è ancora arrivata in tribuna la distinta dell'Albenga

10' situazione logistica difficile al Riva con forte pioggia e coperture di fortuna. La webcronaca avrà gli aggiornamenti piu importanti

5' proteste matuziane per un presunto tocco d mano in area, il direttore dI gara lascia correre

1'si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Salvato, Legal, Ndianefo, Tesio, Galliani, Manes, Sangare, Scarafoni, Luis Henrique, Di Stefano, Pinna

A disposizione: Bisazza, La Vecchia, Di Porto, Freccero, Fratarcangeli, Asproni, Di Giosia, Gagliardini, Flores

Allenatore : Mariotti

SANREMESE: Bohli , Cesari, Larotonda, Maglione, Tedesco, D'Antoni, Monticone, Di Fino, Ranelli, Raggio, Raimondo.

A disposizione : Maffi, Bechini, Rocco, Grancara, Giustarini, Castelli, Pasquale, Andreis, Incorvaia

Allenatore : Gori

Arbitro: Tassano di Chiavari

Assistenti: Fumagallo di Novara e Manfredini di Biella