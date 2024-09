Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 8 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 8 SETTEMBRE



SANREMO

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’ (ultimo giorno): esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

21.00. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues’, contest finale del concorso che porta direttamente sul palco dell’Unojazz&Blues le band vincitrici. Teatro del Casinò (più info)

IMPERIA



9.00. Ultimo giorno del Festival scacchistico internazionale. Palestra Maggi (più info)

10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)



15.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre

VENTIMIGLIA

10.00-21.00. Per il progetto ‘Mosaico di Frontiera’, ultimo giorno della mostra fotografica ‘(you) Leave Me Alone, un racconto fotografico della Ventimiglia invisibile’ di Davide Primerano (h 10/13-18/21). Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino, in Via Cavour 55, ingresso libero

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

20.00. Festa Patronale: serata danzante a cura dell’U.B.I. Roverino. Frazione Roverino

21.00. ‘Funky Night’: evento a cura dell’Associazione culturale Slem Ventimiglia in Via Dante

BORDIGHERA

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



19.30.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta (fino al 15 settembre): Teatro itinerante (h 19.30) + Concerto del coro Troubar Clair (h 20.30)

OSPEDALETTI



10.00. Festeggiamenti di N.S. delle Porrine nel Piazzale delle Porrine

TAGGIA ARMA



8.00-20.00. ‘La fiera delle fiere 2024’: fiera promozionale a cura dell’associazione Fiori Eventi sul lungomare

SAN LORENZO AL MARE



8.00-18.00. (Rinviata al 15 settembre) Festa dello Sport: San Lorenzo Run e Family Run (locandina). Partenza dall’Hotel Riviera dei fiori alla Marina di San Lorenzo + Snorkeling, esibizioni di atleti di karate, acrobatica aerea, pesca sportiva, padel, pilates, yoga, meditazione in movimento, bicicletta, volley, barca a vela, rugby reds, basket, tiro con l’arco e altre sorprese. A cura delle associazioni del territorio (la locandina con tutti i dettagli)

DIANO MARINA

10.00-20.00. Dipingiamo insieme: mostra di pittura a cielo aperto in Via Genala, angolo via Nizza, e via Genova



16.00. Festa Patronale di San Nicola: nella frazione di Diano Gorleri Santa Messa e a seguire processione con l'intervento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport



CERVO



21.00. XXXIV Accademia Internazionale Estiva di Cervo: concerto dell’Accademia (10 euro). Oratorio di S. Caterina, fino al 12 settembre (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO

16.00. Concerto ‘Salotto Bosendorfer’. Chiesa di San Rocco

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)

CERIANA



21.15. Concerto della Banda Musicale di Ceriana diretta dal Maestro Angelo Caviglia. Piazza Marconi



CIVEZZA

21.00. Spettacolo teatrale ‘Gli Amanti del Metrò’. Forum Ricca

DIANO ARENTINO



18.30. Per ‘Trek&Jazz, Percussion Dream alla chiesa di Sant’Antonino. Partenza dal parcheggio Fontanette di via Principale (il tempo della camminata per raggiungere la chiesa varia tra i 30 e i 45 minuti), info 335 8742775



DIANO CASTELLO



21.00. Concerto Magnificat a cura della Corale San Nicola da Bari diretta dal Maestro Nicholas Tagliatini. Chiesa di San Nicola da Bari, ingresso libero

DOLCEACQUA

21.15. ‘Attra Versa Menti Obliqui’: spettacolo di teatro e danza di Liber Theatrum, Black Widow & Urban Theory School. Regia di Diego Marangon, Coreografie di Jessica Demaria e Lorenzo Piantoni (Urban Theory) Castello dei Doria (a pagamento)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica fino a fine settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



MOLINI DI TRIORA



10.00. (SPOSTATA A DOMENICA 22 SETTEMBRE) 63ª Sagra della Lumaca: Festival Artisti di Strada + bancarelle artigianato e prodotti tipici + dalle 11.00 distribuzione di lumache, concorso ‘Lumaca d'oro’ e gara delle lumache + live music e intrattenimento itinerante per bambini. Vie e piazze del paese



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PONTEDASSIO



8.15. 11ª edizione della passeggiata di 12 km dal Santuario di Villa Guardia di Pontedassio al Santuario di Montegrazie di Imperia per festeggiare l'antica ricorrenza della festa della Natività in Montegrazie. Ritrovo sulla piazzetta Vittorio Veneto di Villa Guardia, info e prenotazioni al 334 7980872



SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



9.00-19.00. Mercato della Ceramica che riunisce vari artisti ceramisti, francesi e stranieri, che lavorano materiali diversi (gres, porcellana, maiolica, ecc.) con opere artistiche (scultura, modellismo, ecc.) o con pezzi vari(tazze, ciotole, ecc.). Place des Martyrs et de la Résistance (più info)



BEAULIEU-SUR-MER VILLE

10.00-19.00. Salone Beaulieu 2024:ultimo giorno della fiera dell'antiquariato, dell'arte contemporanea e del design. Spianata del Port de Beaulieu, ingresso libero (più info)



MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate