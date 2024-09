Judo Club Sakura Arma di Taggia pronto a riprendere l'attività, al via i corsi

Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. è pronto per la ripresa dell'attività di Judo e Ju-Jitsu della seconda parte del calendario 2024. Dopo la consueta pausa estiva, stanno per decollare i corsi riguardanti i bambini, adolescenti e adulti, che riprenderanno dal 9 settembre.

L'attività sarà subito intensa, in quanto gli impegni inizieranno il 14 settembre con la "Festa dello Sport" organizzata dal comune di Taggia. Il Club di Arma di Taggia impegnerà i suoi atleti di ogni fascia di età, sia di judo che di ju-jitsu, che dimostreranno al pubblico, in modo coinvolgente, le due discipline praticate.

Per tutto il mese di settembre, il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. svolgerà una campagna promozionale che vedrà l' offerta della frequenza gratuita delle lezioni a tutti coloro che si avvicinano al judo e/o al ju-jitsu per la prima volta. Le lezioni di judo si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle 17.15, mentre per il ju-jitsu le lezioni saranno il martedì e giovedì dalle 19.30.

Per informazioni, la segreteria è a disposizione in sede, presso il Padiglione Palmanova delle ex caserme Revelli in via San Francesco ad Arma di Taggia oppure rivolgersi al 347-2441816.

Come sempre, il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. mette a disposizione degli atleti un team di insegnanti tecnici molto ben collaudato, che seguiranno con competenza ed attenzione tutti gli atleti. Gli insegnanti tecnici, tutti diplomati dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), saranno:

Alberto Ferrigno - Maestro Benemerito di Judo - 7° Dan;

Andrea Molinari - Maestro di Judo 4° Dan e Maestro di Ju Jitsu 5° Dan;

Manuela Ferrigno - Maestra di Judo 4° Dan e Istruttore di Ju-Jitsu 4° Dan;

Alessio Ferrigno - Istruttore di Judo - 3° Dan:

Cristina Ronzitti - Aspirante Allenatore di Judo - 3° Dan;

Samuele Della Torre - Aspirante Allenatore di Judo - 3° Dan.

I maestri e gli istruttori sono altresì tecnici abilitati all'insegnamento del M.G.A. (Metodo Globale di Autodifesa) e tecnici abilitati dalla FIPE (Federazione Italiana Pesistica).