Pallavolo: il Volley Team ArmaTaggia punta sempre sui giovani, arriva la nuova allenatrice Licia Reggiani

La stagione pallavolostica è alle porte per il Volley team ArmaTaggia e la voglia di migliorare gli obiettivi passati è sempre tanta.

Da sempre il settore giovanile è un punto fermo della società per il futuro del volley in provincia. Sempre alla ricerca del miglior staff tecnico possibile, la dirigenza non si è fatta perdere l’occasione di coinvolgere nel progetto una allenatrice di assoluto livello come Licia Reggiani, da molti anni alla scuola di pallavolo Mazzucchelli, dove ha fatto crescere moltissime ragazze che adesso militano anche in campionati di livello.

Con l’arrivo di Licia Reggiani si compone un duo di altissima qualità, infatti al suo fianco troverà la preparatissima e colonna portante del Volley ArmaTaggia, Fabrizia Fontanesi. Con l’aiuto del giovane allenatore Lorenzo Gallina il team che si forma punta decisamente alla crescita di un settore giovanile di tutto rispetto. Con la possibilità di sfruttare le palestre a disposizione, lo spazio non manca.

“La società – dice il presidente Vincenzo Brunacci - è contentissima di questo innesto nello staff tecnico, sicuro che il progetto giovanile che la società, senza collaborazioni esterne, sta portando avanti è la via giusta per il futuro”.