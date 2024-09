"Giornata dello Sport" a San Lorenzo al Mare, evento per sportivi e famiglie: corse, premi e festa

A causa delle previsioni meteo avverse per domenica 8 settembre, l'attesa Giornata dello Sport di San Lorenzo al Mare, insieme alla terza edizione della "San Lorenzo Run", è stata ufficialmente rimandata a domenica 15 settembre. Questa decisione, come affermato dal sindaco Enzo Mazzarese, è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti e assicurare il pieno svolgimento delle attività senza rischi legati al maltempo. "Anche se esisteva una possibilità di miglioramento delle condizioni meteo," ha dichiarato il sindaco, "abbiamo preferito evitare rischi inutili. Spostare l’evento ci permette di accogliere in sicurezza tutti gli appassionati di sport e i cittadini che parteciperanno".

La giornata, già divenuta una tradizione, sarà una vera celebrazione dello sport e della comunità, partendo dalle prime ore del mattino fino a sera, coinvolgendo famiglie, bambini e sportivi di ogni età.

A dare il via all'evento sarà proprio la San Lorenzo Run, una corsa urban trail di 7 kilometri, adatta sia a corridori esperti che a famiglie e amatori. Il percorso attraverserà le vie del borgo e si snoderà lungo il pittoresco lungomare. Il ritrovo è previsto alle 8 presso il porto Marina di San Lorenzo, con partenza poco dopo. L'arrivo sarà all'Hotel Riviera dei Fiori, che offrirà ai partecipanti una meritata colazione. Una particolarità di quest'anno sarà la partecipazione speciale di Pietro Carrera, giovane concittadino che ha recentemente conquistato il titolo mondiale U17 di pallavolo. Carrera sarà presente per la premiazione finale.

Come sottoliena Nadia Zerbone, presidente del CIV "Il Giardino di Magdala", la partecipazione alla corsa ha avuto un trend di crescita costante, con sempre più iscritti anno dopo anno: “Siamo felici di vedere come ogni anno ci siano più partecipanti. Invitiamo tutta la comunità, dalle famiglie agli sportivi, a muoversi e divertirsi. Questa Run è un’occasione per celebrare insieme lo sport, la natura e il nostro splendido territorio.” Zerbone ha anche evidenziato come metà della quota di iscrizione, fissata a 10 euro, sarà devoluta alla Onlus de "La Stampa 'Lo Specchio dei Tempi' per sostenere progetti a favore di anziani in difficoltà sul territorio.

Oltre alla corsa, la Giornata dello Sport di San Lorenzo sarà un’occasione per provare diverse attività sportive, con numerosi eventi che si svilupperanno in tutto il paese dal mattino fino a sera. I cittadini e i visitatori potranno cimentarsi in sport come basket, judo, yoga e molte altre discipline, coinvolgendo sia adulti che bambini. Le varie postazioni saranno diffuse nel centro del paese, promuovendo la partecipazione attiva e il benessere fisico in un’atmosfera festosa. Saranno presenti anche attività di motocross e go-kart per gli appassionati di motori, mentre la Pro Loco di San Lorenzo offrirà una merenda sana per tutti i bambini, nell’ambito di un progetto di prevenzione del diabete giovanile.