Taggia: operai comunali al lavoro per svuotare i tombini e ripulire le strade dopo il temporale (Foto)

Questa mattina a Taggia, gli operai comunali sono stati immediatamente mobilitati per far fronte agli effetti del temporale che ha colpito alcune vie del centro storico durante la notte. Le forti piogge hanno provocato diversi problemi, soprattutto ai tombini, molti dei quali sono risultati intasati da detriti.

Le squadre sono al lavoro per svuotare i tombini e ripristinare il corretto deflusso delle acque piovane, operazione cruciale per prevenire ulteriori danni in caso di nuove precipitazioni. Parallelamente, si stanno svolgendo operazioni di pulizia delle strade del comune di Taggia.

L'intervento tempestivo degli operai comunali è stato fondamentale per garantire la sicurezza e ridurre i disagi ai cittadini e ai commercianti della zona. Le operazioni di pulizia e svuotamento continueranno per tutto il giorno, con l'obiettivo di riportare la situazione alla normalità il prima possibile.