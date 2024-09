Tennis: ottimo esordio per la sanremese Victoria Lanteri Monaco agli italiani U13 in corso Matuzia

Non delude le aspettative, anzi, si dimostra un autentico schiacciasassi la tennista di Sanremo Victoria Lanteri Monaco ai Campionati Italiani under 13 in corso al circolo Tennis Sanremo della Foce.

Nonostante una certa iniziale tensione più che comprensibile considerata la situazione del tutto particolare di candidata alla vittoria, davanti al pubblico tutto assiepato per lei, la giovane tennista fa valere il suo ruolo di numero uno del torneo.

Al primo turno a farne le spese è la giocatrice Condina Viola, del circolo Junior Tennis di Milano, con il netto risultato di 6/0 6/0. Stesso imperioso risultato al secondo turno contro Mrva-Kovacs Alis del TC Gherdeina dalla provincia di Bolzano, peraltro protagonista di due ottime performance nella gara di qualificazione.

Prossimo appuntamento domani alle 9 contro Gioia Bonomi, del Tennis San Giovanni Lupatoto, nella speranza che le previsioni meteo infauste vengano smentite. Ingresso libero.