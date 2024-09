Atletica Leggera: al via con l'associazione sanremese Pro San Pietro i corsi per la stagione invernale

Scatta la nuova stagione sportiva della Pro San Pietro, società attiva nel campo dell’atletica leggera a Sanremo.

L’atletica si adatta a tutte le caratteristiche, grazie alla molteplici specialità: è adatta al magro, ma anche al robusto, a quello forte, ma anche a quello agile, al ragazzino veloce oppure quello resistente. Senza contare che può essere svolto con competizioni in ‘singolo’ oppure far parte di una squadra adattandosi così anche a caratteristiche caratteriali ed emotive personali.

E’ uno sport economico sia come costo dei corsi che come attrezzature necessarie, che per la maggior parte viene messa a disposizione dalla società. I ragazzi(ma anche gli adulti) in questo modo svolgono attività sportive all’aperto migliorando le proprie caratteristiche fisiche, psichiche e motorie, facilitando e aiutando anche il raggiungimento di un proprio benessere personale.

La Pro San Pietro attiva i corsi di atletica leggera per il settore giovanile tre volte a settimana (solitamente il lunedì, mercoledì e venerdì) che saranno tenuti da istruttori e allenatori federali (FIDAL). I corsi sono pensati per le esigenze dei

bambini, ma anche dei genitori che hanno piacere di svolgere attività fisica, oppure per i Master che sono già agonisti e hanno necessità di essere seguiti durante la stagione agonistica.

Le offerte che mette in campo la società tenderanno ad aumentare durante l’anno, facendo in tal modo fronte alle richieste e alle esigenze di chi vorrà approfittarne.