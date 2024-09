Taggia: il campo 'Sclavi' ancora nel mirino del Consigliere Cascino "Rischia di rimanere ancora inagibile"

“Il campo ‘Ezio Sclavi’ di Arma di Taggia, anche per la stagione ‘24/’25 rischia di restare inagibile e soprattutto non usufruibile dai giovani del nostro territorio”.

Sono le parole di Gabriele Cascino, Consigliere comunale di opposizione a Taggia sulla situazione dell’impianto sportivo in località ‘Levà’. “Nel settembre del 2022 il Sindaco – prosegue Cascino - dapprima lo dichiarava agibile alla FIGC e poi alcune settimane dopo, lo chiudeva promettendo la riapertura nella primavera 2023. Ma la storia dell'impianto parte nel marzo 2017, quando la C.M.G. Srl, ottiene dalla Giunta Genduso (delibera 50/17) il permesso di costruire per la realizzazione di due palazzine in via Levà in cambio della sottoscrizione di una convenzione contenente "la messa a norma del campo da calcio Ezio Scavi oppure la corresponsione di 300.000 euro per la stessa finalità”.

“A settembre 2017 – termina Cascino - la Giunta Conio, invece, con una nuova delibera (delibera 189/2017), alla quale il Sindaco non partecipa per evidente conflitto di interessi, essendo la famiglia proprietaria di quote della società, revoca ed annulla la precedente, con la conseguenza che i lavori di messa a norma e riqualificazione dell'impianto, a carico della CMG, non furono più effettuati. Ancora una volta la tutela degli interessi privati viene prima della tutela di quelli pubblici”.