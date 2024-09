Allievo di Marco Reghezza: il giovane compositore Federico Mauri premiato ad Ortona

Sulla scia del recente primo premio assoluto al "World Master Open Music Competition" ottenuto da Marco Reghezza, docente di Teoria e Analisi al liceo "G. Bruno" di Albenga, anche Federico Mauri, suo studente dell’ultimo anno ha ottenuto domenica scorsa il terzo premio al concorso internazionale di composizione "Carlo Sanvitale" di Ortona (Abruzzo) nella categoria giovanile.

Il brano premiato, intitolato "Mental photographs", è scritto per pianoforte solo e si divide in quattro brevi movimenti. Il premio ottenuto permetterà al giovane compositore di prendere parte a futuri progetti con l’associazione abruzzese , organizzatrice del concorso. La giuria internazionale non ha assegnato i primi due premi e ha conferito il terzo a Federico Mauri, insieme ai cinesi Liu Yiran e Xao Wuaxan. Quest’ultimo premio si aggiunge ai due precedenti ottenuti dallo studente nei mesi scorsi a Vienna e Atlanta.

Il giovane musicista sta attualmente curando la propria preparazione per accedere al conservatorio di Torino guidato dal maestro Colombo Taccani. E' anche oboista della OpenOrchestra, diretta da Reghezza, con la quale si esibirà il 28 settembre a La Turbie in occasione dei locali festeggiamenti in onore di Saint Michel.