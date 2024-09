Arma di Taggia, vandalizzato lo specchio parabolico in via Nuvolone: "Non si vede di nuovo nulla"

Cresce la preoccupazione per la sicurezza stradale all'incrocio di via Nuvolone ad Arma di Taggia, situato lungo il torrente Argentina dove sono in corso i lavori di manutenzione. In seguito a una prima segnalazione riguardante la rimozione dello specchio parabolico, il Comune di Taggia si era prontamente attivato per installarne uno nuovo. Tuttavia, lo specchio è stato recentemente vandalizzato con della vernice rossa, rendendolo inutilizzabile.

La situazione è così tornata al punto di partenza, con gli automobilisti che sono costretti a procedere alla "cieca" all'incrocio, aumentando notevolmente il rischio di incidenti. Andrea Lapini, residente della zona, ha ribadito la sua preoccupazione: “Non si vede nulla. La situazione è molto pericolosa. Prima o poi potrebbe capitare un incidente, perché non si vede assolutamente nulla”.