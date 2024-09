Le Piccole Canaglie protagoniste alla prestigiosa Coppetta d'oro a Borgo Valsugana

Si sono concluse oggi le due giornate che hanno visto i giovani ciclisti della Contraband Cycling Team impegnati nella prestigiosa Coppetta d'oro che si è svolta a Borgo Valsugana in provincia di Trento.

"Una Coppetta d’Oro che quest’anno ha fatto segnare un nuovo primato in termini di iscritti, con 1470 giovani ciclisti dai 7 ai 12 anni in gara, in rappresentanza di 160 società provenienti da tutta Italia.

E anche qui le Piccole Canaglie si sono fatte riconoscere con 4 atleti su 7 piazzati nelle prime dieci posizioni della batteria di partenza. Lo spirito è sempre quello: guardare avanti anche quando si è dietro.

La giornata di sabato è cominciata con le gare dei più piccoli e il battesimo di questa manifestazione è affidato al nostro G1 Balestra Samuele, in una batteria composta da 33 pari coetanei, riesce a chiudere la sua prima partecipazione alla Coppetta d'oro con un undicesimo posto.

La mattinata è proseguita con i G2 e vede protagonista in 3° batteria Bertani Thomas, che, partito insieme ad altri 33 bambini, ha concluso con un'ottima ottava posizione.

Nella batteria successiva, composta sempre da 34 atleti, troviamo il nostro Cebotari Ryan che ha tagliato il traguardo, grazie ad una bellissima rimonta negli ultimi 300 metri, al settimo posto.

Dopo una seria minaccia di temporale finita fortunatamente nel nulla, è proseguita la gara con la categoria dei G3 dove la Contraband Cycling Team vede la presenza dei cugini Brusco Nikolas e Brusco Brian.

A scendere per primo in pista è il nostro Niko, autore di una prestazione tutta cuore, come al suo solito, e riuscendo a chiudere al 23esimo posto su 40 partenti.

L'ultima batteria della categoria G3 ha visto scendere in campo Brian, BB fullgass, che gareggia con la sua solita grinta e grande tecnica, comandando il gruppo per buona parte della gara e trovandosi in seconda posizione all'ingresso della pista d’atletica. Manca il podio per pochissimo aggiudicandosi un grandissimo quarto posto che gli è valsa comunque una prestigiosa medaglia.

Oggi, nella prima domenica di Settembre, è stato il turno dei G5 Barbero Alessandro e Grosso Matteo. Rispettivamente in 4° e 5° batteria, entrambi sono stati in testa per la maggior parte della gara, entrando sempre per primi nella curva secca prima della famosa salita della Coppetta d'oro.

All'ingresso del campo di atletica purtroppo Il Capitano Barbero è rimasto chiuso dal gruppo e, rallentato anche da una caduta di un paio di ciclisti davanti a lui, è riuscito comunque a piazzarsi in un'ottima nona posizione.

Matteo Grosso invece dopo un'eroica prestazione fatta di carattere e spirito, ha tagliato il traguardo 12esimo.

Altra bellissima esperienza per le Piccole Canaglie della Contraband Cycling Team che per la prima volta quest'anno si sono confrontate con numerosi giovani talenti provenienti da tutta Italia, ritrovandosi in un grande clima fatto di sport, amicizia e divertimento".