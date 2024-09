Calcio. Sanremese subito fuori dalla Coppa Italia, matuziani colpiti e affondati nel recupero del primo tempo, è 3-0 Vado

VADO - SANREMESE 3-0 (47' p.t. Capra, 48' p.t. Bussaglia, 95' Vita)

FINISCE QUI! IL VADO SUPERA 3-0 LA SANREMESE NEL PRIMO TURNO DI COPPA! Decidono le reti di Capra e Bussaglia poco prima del riposo, nel finale il sigillo definitivo da parte di Diego Vita

95' VITA CALA IL TRIS ROSSOBLU! Destro potente all'angolino che trafigge Maffi, partita chiusa al "Chittolina"

90' cinque minuti di recupero

87' Andreis per Maglione, ultimo cambio ordinato da Gori

86' Montesano con grande esperienza riesce a evitare la battuta a rete di Tedesco all'altezza del dischetto, stanchi i rossoblu, che non riescono più a gestire la sfera

82' si abbassa in blocco il Vado in fase di non possesso, da migliorare alcune situazioni a livello difensivo, anche se in caldo non aiuta, in questa primissima fase della stagione, a tenere ritmi alti per tutti i novanta minuti

81' Lohamtov spreca una buona chance calciando alto da posizione invitante, forcing finale da parte dei biancazzurri

80' Donaggio rileva Alfiero, buona anche la sua prova. Grancara è la quarta mossa di Gori, esce Cesari

79' il Vado cerca di gestire il doppio vantaggio sbagliando qualche passaggio di troppo in ripartenza, prova generosa da parte della Sanremese, a cui, almeno fin qui, è mancata lucidità negli ultimi venti metri

75' Diop dai ventidue metri, destro improvviso che sfiora l'incrocio

73' aggancio in corsa di D'Antoni che tenta poi il sinistro di potenza dal limite, ribatte con il corpo Venneri

72' Rimondo per Ranelli, Gori inserisce ancora forze fresche

71' ed è proprio Giustarini a cercare il sinistro a giro dopo una corta respinta della difesa di casa, sfera alta che non crea problemi all'estremo difensore rossoblu

70' Bellocci con i pugni allontana il pallone partito dal corner di Giustarini, uno dei più pimpanti tra le fila matuziane

67' cooling break

63' Abonckelet lanciato in profondità se ne va di forza presentandosi a tu per tu con Maffi, che riesce a neutralizzare il rasoterra del centrocampista rossoblu

57' la Sanremese prova a riaprire una gara complicatasi proprio nel recupero del primo tempo, quando l'uno-due firmato Capra, Bussaglia ha indirizzato la gara sui binari rossoblu: Giustarini dal vertice mette in mezzo un pallone tagliato su cui svetta Venneri anticipando compagni e avversari

54' Monteverde rileva Mele, mentre D'Antoni prende il posto di Incorvaia: un cambio per parte ordinato da De Lucia e Gori

53' Abonckelet alza uno spiovente di testa sul corner ad uscire di Capra, Gagliardi prova poi a rimettere in mezzo il pallone senza però evitare che oltrepassi la linea di fondo

51' occasione Sanremese ancora con Tedesco, che incorna sulla sponda di Larotonda spedendo però di poco alto

48' spunto a sinistra di Giustarini che salta Cottarelli, cross basso sul primo non arriva Bellocci in presa bassa e non Tedesco in spaccata

46' si riparte! Nel Vado c'è Venneri al posto di Bondioli, che probabilmente non ha smaltito del tutto il colpo in testa subito a metà primo tempo

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Chittolina": Vado-Sanremese 2-0

45'+3' BUSSAGLIA! UNO-DUE MICIDIALE DEI ROSSOBLU! Questa volta si traveste da assist man Capra, cross preciso dalla destra raccolto sul secondo palo dal centrocampista del Vado, che trova il gol del 2-0

45'+2' IL VANTAGGIO DEL VADO! CAPRA! Traversone di Bussaglia dalla sinistra, Alfiero da pivot difende palla e appoggia al capitano rossoblu, che dal limite dell'area piccola non ha problemi a superare Maffi. Doppia capriola nell'esultanza e rossoblu avanti proprio a ridosso dell'intervallo

45'+2' ci prova anche Alfiero di testa, stesso esito di poco fa

45'+1' Cottarelli in mezzo, Montesano in proiezione offensiva colpisce bene senza però centrare lo specchio

43' Abonckelet di prepotenza soffia il pallone a Cesari, cross basso in area dove i giocatori del Vado reclamano un tocco di braccio avversario, per Rinaldi è tutto regolare

42' Alfiero di forza ruba palla al limite dell'area, Bussaglia in profondità cerca ancora di servire l'attaccante ex Fossano, legge tutto Maffi che fa sua la sfera

40' grande intuizione di Bussaglia a premiare la sovrapposizione di Diop, bravo Maffi a intuire il passaggio del centrocampista del Vado e a far suo il pallone in uscita bassa

35' Montesano a un passo dal vantaggio! Stacco aereo puntuale sul corner del solito Gagliardi, grande risposta di piede da parte del portiere matuziano. Si accende poi un batti e ribatti in area con la rovesciata di Diop che colpisce la testa di un giocatore biancazzurro, ammonito il terzino rossoblu

34' punizione tagliata di Gagliardi, uno degli ex di giornata, allontana di testa Ranelli prima del nuovo cross di Mele, direttamente tra le braccia di Maffi

32' Vado poco lucido in questa fase, fatica in fase di costruzione e subisce un pressing ordinato da parte della Sanremese, che conquista ora un calcio d'angolo liberato a fatica dalla retroguardia di casa

28' inevitabile giallo per Mele, che aveva visto sfilare alla sua destra Lohamtov, trattenuta vistosa e cartellino estratto da Rinaldi di Novi

26' punizione calciata da Incorvaia direttamente sulla barriera, commette poi fallo da ammonizione il numero undici biancazzurro per un'entrata in ritardo su Abonckelet

24' si è rialzato il giocatore del Vado, che sembra anche poter riprendere la gara

23' gioco fermo per soccorrere il difensore rossoblu, si scalda Venneri nel frattempo

21' brutto scontro aereo sulla trequarti matuziana, richiamato l'intervento dei sanitari a bordo campo. Da verificare le condizioni di Montesano, comunque lucido e seduto a terra

17' Capra tenta l'acrobazia in area, Bregliano di testa allontana la sfera. C'è tanto agonismo in campo, manca però un po' di lucidità nella manovra di entrambe le squadre, che vanno a fiammate da una parte all'altra

14' fiammata di Bussaglia, destro secco dal vertice che termina di poco alto

12' il Vado reclama il penalty dopo un contatto in area su Gagliardi, Rinaldi fa ampi cenni di proseguire

7' annullato il vantaggio alla Sanremese: Lohamtov mette in mezzo un pallone interessante raccolto dall'accorrente Incorvaia, il suo sinistro si trasforma in un assist per Giustarini che di testa infila Bellocci. Il secondo assistente ravvisa però la posizione di fuorigioco del numero dieci biancazzurro

6' matuziani con Giustarini e Tedesco nel reparto avanzato, parte largo a sinistra il giovane '04 Incorvaia

5' è il Vado che prova subito a fare la partita, De Lucia si affida a Capra e Gagliardi alle spalle di Alfiero, dalla panchina Vita e Donaggio

1' si parte! Caldo intenso al "Chittolina", dove si registra una buona presenza di pubblico

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci, Cottarelli, Bondioli, Montesano, Diop, Abonckelet, Mele, Bussaglia, Capra, Gagliardi, Alfiero.

A disposizione : Sattanino, Monteverde, Lora, Vita, Michelucci, Casazza, Venneri, Donaggio, Cartiere,

Allenatore : De Lucia

SANREMESE: Maffi, Lohamtov, Cesari, Bregliano, Raggio, Ranelli, Larotonda, Maglione, Tedesco, Giustarini, Incorvaia

A disposizione : Bohli, Bechini, Rimondo, Di Fino, Grancara, Andreis, D'Antoni, Castelli, Pasquale

Allenatore : Gori

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure

Assistenti: El Hamdaoui di Novi Ligure - Cucchiar di La Spezia