Speciale Weekend: 'Sulle Orme di San Benedetto' a Taggia, ‘Expo Valle Arroscia a Pieve di Teco, ‘Triora come Hogwarts’ e molto altro

Nonostante l'estate sia, almeno quella sul calendario, agli sgoccioli sono ancora considerevoli le proposte di eventi nella nostra provincia. Iniziamo da quelli che riteniamo essere più interessanti e coinvolgenti come ad esempio 'Sulle Orme di San Benedetto' a Taggia, tradizionale manifestazione estiva che, con il grande spettacolo pirotecnico sul ponte Antico, richiama sempre un vasto pubblico. I fuochi artificiali sono in programma alle 21.30. A seguire si terrà lo spettacolo teatrale ‘Momenti di Stregoneria in Val di Tabya’ a cura dei Rioni cittadini Orso, San Dalmazzo e Trinità. Lo spettacolo si terrà in via San Dalmazzo (ingresso da Porta del Colletto) in tre differenti orari per permettere a tutti di poter partecipare: alle 22.00, alle 22.40 e alle 23.20. Durante la giornata di sabato, sempre in occasione della manifestazione, si terrà nelle vie e nelle piazze del centro storico la fiera promozionale. Inoltre, le attività, i bar e i ristoranti del borgo, saranno pronti ad accogliere il pubblico con musica e un’offerta gastronomica unica.

Si è aperta ieri a Pieve di Teco l’undicesima edizione della manifestazione che ospita una vetrina dei prodotti tipici del territorio e delle eccellenze di Liguria: un evento imperdibile del calendario turistico di mezza estate con tantissime novità. L’evento propone stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica, animazione. Sarà possibile scoprire le bellezze del territorio, assaporare le eccellenze locali, acquistare i prodotti di nicchia, visitare i carrugi o avventurarsi lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Alpi Liguri. Un weekend per buongustai, camminatori e famiglie. L’evento nato per valorizzare i prodotti tipici – l’olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato – è cresciuto nel tempo ampliando la sua sfera d’influenza all’intero comprensorio dell’Arroscia, ai suoi splendidi borghi. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospiteranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Nei giorni della rassegna spazio a laboratori, cooking-show di grandi chef, corsi di assaggio e visite in aziende. Torna l’apprezzata iniziativa ‘La piazza del gusto’, a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata e lo street food in piazza Brunengo. E torna anche il Focus sul vino Ormeasco con esperti sommelier. Il programma di Expo Valle Arroscia (LEGGERLO NEL DETTAGLIO A QUESTO LINK) è arricchito dalle iniziative del Parco delle Alpi liguri per fornire all’evento nuova vitalità e nuovo impulso al mondo dell’outdoor.

Dopo il grande successo degli anni precedenti, torna per il terzo anno ‘Triora come Hogwarts’. Un giorno da sogno per vivere la magia in uno dei borghi più belli d’Italia attraverso la saga del maghetto più amato al mondo con i caruggi di Triora che si trasformeranno in un mondo magico dedicato agli appassionati di Harry Potter.

Per tutta la giornata di domenica si potrà passeggiare in una versione reale e speciale della mitica Hogwarts ed essere protagonisti di eventi, giochi ed esperienze ispirate alla saga di J.K. Rowling. La magia avrà inizio alle 10 in Piazza Tommaso Reggio, dove i piccoli e grandi visitatori si troveranno immersi in Diagon Alley, il centro storico e commerciale, protagonista di tante avventure di Harry Potter ed i suoi amici e dove anche i presenti saranno coinvolti dagli insegnanti della scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo in giochi e prove speciali. Alle 15 sarà la volta della grande sfilata in costume alla quale tutti i bambini potranno partecipare divisi nelle varie casate di Hogwarts: Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso. Un evento emozionante e unico per gli appassionati della saga. L'evento sarà arricchito anche dalla presenza dei maestosi rapaci dell'associazione Terre di Confine. Nei vari spettacoli saranno coinvolti e messi alla prova non solo i piccoli aspiranti maghi ma anche i loro genitori chiamati a studiare pozioni e formule. Un tocco di colore sarà dato dalla postazione di Chiara, magica truccabimbi. Non mancheranno punti ristoro e proposte culinarie nelle varie strutture ricettive del paese ovviamente rigorosamente ispirate al mondo di Harry Potter.

Per il terzo anno consecutivo la moda sartoriale artigianale italiana torna protagonista a Sanremo con l’evento ‘Stile Artigiano è di Moda’ ospitato al Casinò della città dei fiori. Oggi pomeriggio nella Sala Privata alle 18.00 si terrà l’inaugurazione della mostra dei capi della Principessa Grace di Monaco provenienti dalla collezione Grimaldi del Principato monegasco. L’evento principale della giornata si svolgerà dalle 21: sedici imprese di sartoria sfoggeranno le loro creazioni Made in Italy. Le modelle e i modelli sfileranno lungo le scalinate indossando i capi dei maestri sartori. Alle uscite verranno alternati momenti di intrattenimento: balletti hip hop, classico e corale mentre le cantanti Monia e Rita Longordo allieteranno i presenti con i loro adattamenti musicali. L’evento sarà presentato dalla conduttrice, ex Miss Italia, Eleonora Pedron.

Ad Imperia è tornato l'appuntamento autunnale denominato ‘Natura & Benessere’, evento organizzato dal Comitato San Maurizio dedicato alla difesa dell'ambiente, alla tutela del verde e del paesaggio con momenti di riflessione sui cambiamenti climatici e surriscaldamento globale, con un forte richiamo all’accordo di Parigi. Attraverso incontri e dibattiti, i partecipanti potranno approfondire le cause e le conseguenze di questi fenomeni e scoprire le azioni concrete che ognuno di noi può mettere in atto per contrastare il riscaldamento globale.

Oltre alle conferenze, l’evento ospiterà una mostra mercato con espositori provenienti da tutta la Liguria e dal Piemonte. Tra le proposte: piante, prodotti artigianali, estratti naturali, vini, conserve e alimenti biologici. Un’occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio e fare acquisti consapevoli. L'evento vedrà la partecipazione di esperti in radioestesia, cristalloterapia, scienza olistica e geobiologia, oltre a numerosi artigiani e artisti naturalisti specializzati in tecniche di riciclo e riuso creativo. Anche gli operatori gastronomici, i bar e i ristoranti del centro aderiranno alle ‘giornate green’ con specialità naturalistiche, come la quinoa bio con verdure di stagione dell'Osteria Didù, il risotto alle erbette liguri del Caffè Pepito e la farinata di stagione della gastronomia Elena Tiziano in Via XX Settembre (IL PROGRAMMA).

Paola Turci sarà protagonista questa sera alle 21.30, presso il Molo delle Tartarughe a Diano Marina del nuovo appuntamento di ‘Incontri Ravvicinati con i Cantautori’. Durante la serata la cantante si esibirà sul palco proponendo al pubblico in acustico alcuni dei suoi brani più importanti e dialogherà con il discografico imperiese Stefano Senardi e Maurilio Giordana di Radio Onda Ligure, che modererà l'evento, ripercorrendo insieme a loro momenti fondamentali della sua carriera, della sua vita e del suo rapporto con la canzone d’autore italiana, condividendo aneddoti e riflessioni sul suo percorso artistico. L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.



Per l’ultimo appuntamento 2024 della rassegna ‘Amore in Musica’ questa sera il gran finale è affidato al poliedrico cantautore e scrittore ligure Simone Alessio in arte Garibaldi. Sulla Passeggiata degli Innamorati presenterà il suo nuovo album in uscita e i grandi classici italiani rivisitati in formazione acustica con il chitarrista Fabrizio Sodaro.



Nella suggestiva cornice del Teatro romano dell'Area Archeologica di Nervia, a Ventimiglia questa sera alle 21.15, il Voxonus Festival, rassegna brand dell'Orchestra Sinfonica di Savona, presenta un concerto con Claudio Gilio (viola solista) in un ricercato programma dal titolo ‘Bach, la Bibbia della musica’.

Giornate di fine estate ma ancora c’è parecchia scelta per le sagre di paese che si svolgeranno prevalentemente nell’entroterra: oggi a Castellaro, Molini di Triora e Seborga e domani a Carpasio.

La frazione Andagna di Molini di Triora ospita la Sagra du Rezegnun dove si potrà gustare il tradizionale piatto tipico del paese, la torta verde con salsiccia, e ballare sulle note dell’orchestra spettacolo ‘Cristian e la Luna Nueva’.

Una serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Fabio Cozzani’ è quello che offre il paese di Seborga.

‘Gusto e Musica’ è il titolo della due giorni di festa messa in campo dal Comune di Castellaro. A partire dalle 18 di oggi e domani ci sarà la possibilità di degustare buon cibo con Street Food d’eccellenza accompagnato da birra artigianale. Inoltre saranno allestite bancarelle dell’artigianato e dell’ingegno e il tutto sarà allietato da musica live a cura degli Fuhky Monk5 oggi e degli Geno I His Rockin Dudes domani.

A Carpasio torna la tradizionale ‘Sagra della Carpasina’ in programma domani a partire dalle 16. Oltre alla degustazione di questo alimento tipico (pane d’orzo biscottato, di colore dorato, ammorbidito nell’acqua e condito con olio, aglio, pomodoro, acciughe e foglie di basilico), si troverà un mercatino artigianale e, alle 21, anche una serata danzante.

Concludiamo nel segnalarvi due commedie è uno spettacolo musicale in dialetto. Oggi, per la 24ª Rassegna di teatro dialettale dedicata a Nini Sappia, in Piazza Borea d’Olmo a Sanremo andrà in scena lo spettacolo della compagnia ‘Siparietto di San Matteo’ di Moncalieri.

‘Tütu pe ina camijöra grija’ è il titolo della commedia brillante a cura Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu in programma stasera a Ventimiglia nella frazione Latte.

Anche il borgo di Ceriana, in Piazza Marconi, ospiterà una commedia dialettale a cura della ‘Compagnia Teatrale Serianasca’.

Domani invece ad Arma di Taggia, in Piazza Tiziano Chierotti, la band dei ‘Bruti e Boi’ proporrà canzoni in dialetto ligure e della scuola genovese rivisitate dal gruppo.





