All’imperiese Alessandro Piana non piacciono le fughe in avanti, un freno sulla candidatura di Cavo

“Nessuna fuga in avanti. Dobbiamo ritrovare quella sintesi e il dialogo tra tutti gli alleati in maniera leale”. Lo afferma Alessandro Piana, presidente ad interim di Regione Liguria a proposito della candidatura regionale di Ilaria Cavo.

“Le autoproclamazioni e le fughe in avanti da parte dei singoli o da parte di un segretario di un partito singolo non vanno bene – afferma Piana - Le cose devono essere condivise se vogliamo mantenere un centrodestra vincente anche in Liguria, così come credo non vadano bene i repentini cambi di casacca o la campagna acquisiti dei vari consiglieri da un partito all'altro”.

La teoria politica di Alessandro Piana è chiara: “Se il centrodestra vuole continuare a mantenere una tradizione vincente deve evitare fughe in avanti. Solo così si può vincere. Chi vuole fare in modo diverso si intesta una sconfitta in regione Liguria. Per quanto riguarda Ilaria Cavo, io ritengo importante che si sentano i segretari di partito a livello regionale e anche nazionale".