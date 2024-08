Taggia: calendario ricco di eventi nel mese di settembre, ci saranno sport, musica, cultura e fiere

“Il Comune di Taggia si avvia verso la fine dell’estate con un programma ricco di eventi anche a settembre. Vogliamo prolungare questa magnifica stagione il più possibile sia per i nostri cittadini sia per chi raggiungerà la Riviera dei Fiori per godersi il clima e la tranquillità che caratterizzano questo mese". Così interviene l’assessore alle Manifestazioni e al Turismo Barbara Dumarte in merito alla presentazione del calendario degli eventi per le prossime settimane.

“Proseguirà il cinema all’aperto e la musica in piazza – aggiunge l’assessore. Si parte il 1° settembre con le canzoni dialettali liguri dei Brutti e Boi in piazza Tiziano Chierotti alle 21.30. Sabato 7 settembre sul palco di piazza Tiziano Chierotti ci sarà il concerto ‘Tempo di Svalutation – Tour 2024’, tributo al grande Adriano Celentano. La musica inizierà alle 21.30. Mentre sabato 14 settembre serata danzante all’ex Mercato Coperto di Taggia con ‘Simona e gli Eclipse’ a partire dalle 21.00.”

“Diverse le manifestazioni sportive che caratterizzeranno il mese, partendo dalla Festa dello Sport in programma sabato 14 settembre, dalle 17.00 alle 19.00, sul lungomare,” dichiara il consigliere comunale con delega allo Sport, Giancarlo Ceresola. “Sempre in quella data, alle 21.00 in piazza Tiziano Chierotti si terrà l’esibizione ‘Ginnasticando sotto le stelle’ a cura dell’Associazione Ginnastica Riviera dei Fiori. Una giornata dedicata all’attività fisica, una festa che ormai è una tradizione nel nostro comune,” aggiunge.

Domenica 22 settembre, inoltre, il centro di Arma sarà interessato dal Challenge Sanremo 2024 Riviera Triathlon. Mentre sabato 28 e domenica 29 si svolgerà la ‘Centro Pastore Cup – Olimpia Basket’, torneo di basket in piazza Tiziano Chierotti.

“Non solo sport e musica. Settembre sarà caratterizzato da un’offerta variegata con appuntamenti commerciali e culturali,” dichiara la consigliere Chiara Cerri. “Proseguirà, infatti, la rassegna letteraria ‘Di libro in libro’ nei giardini di Villa Boselli, il 7 e il 10 settembre. Nella stessa location si terrà lo spettacolo ‘A teatro con Edmund Kean’ sabato 21 settembre alle 21.00, a cura dell’associazione La Luna e i Suoi Raggi. Il sabato successivo il Centro Culturale Tabiese, in piazza Gastaldi, presenterà il quartetto West Side Quartet.”

“Per quanto riguarda le manifestazioni commerciali – conclude Chiara Cerri – gli appuntamenti sono tre: giovedì 5 settembre ‘Artigianato sotto le stelle’ sul lungomare; la Fiera delle Fiere 2024 domenica 8 settembre sempre sul lungomare di Arma; e la Fiera Promozionale dell’Antiquariato e del Piccolo Collezionismo domenica 15 settembre all’ex mercato coperto di Taggia”