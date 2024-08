Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 30 AGOSTO

SANREMO

9.00. Volée CUP – 8ª edizione del Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16/18 maschile e femminile. Resort Solaro Sporting Club, fino al 1 settembre (più info)



10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni di agosto escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)



18.30-20.30. ‘Rinascere insieme: tra Musica, Arte e Genitorialità’: presentazione libro ‘Genitori in cerca di genitorialità’ della psicoterapeuta familiare Patrizia Sciolla, fondatrice dell'associazione Noi4You + musica del duo pizzicante Freddy Colt e Davide Frassoni in ‘In Barberia col Mandolino’ + Apericena, a cura de La Piazzetta Golosa, L'Osteria degli Artisti e La Casaccia. Bussana Art Gallery (ex Jazz Club), situato accanto alla Chiesa Grande di Sant'Egidio



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il ‘The Cu3e’ formato da Davide Rock (voce e chitarra), Luca Valenti (basso). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.30-22.00. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: ‘Magie d’Oriente’ con il Fachiro Onireves. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.30. ‘Omaggio a Modugno’: concerto-omaggio a Domenico Modugno con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo e con la voce di Beppe Voltarelli. Teatro Ariston (più info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

16.00-19.30. ‘Natura & Benessere’ (4ᵃ edizione): mostra mercato dedicata alla difesa dell'ambiente, alla tutela del verde e del paesaggio, con artigianato ecologico, bio alimenti, case editrici, officine erboristiche, florovivaismo, agrinatura, arte. Porto Maurizio, fino al 1 settembre (la locandina con il programma)



19.00. ‘Cene in Borgo’: locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie. Passeggiata Aicardi alla Marina (tutti i venerdì fino al 13 settembre)

VENTIMIGLIA



9.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00-21.00. Per il progetto ‘Mosaico di Frontiera’, mostra fotografica ‘(you) Leave Me Alone, un racconto fotografico della Ventimiglia invisibile’ di Davide Primerano (h 10/12.30-18/21). Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino, in Via Cavour 55, fino all’8 settembre, ingresso libero

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

19.00. Centro in Festa: Festino del Comitato a cura del Comitato Centro Cittadino Ventimiglia. Via Aprosio e isola pedonale



20.30. ‘Ventimiglia International Music Festival 2024’: concerto di Francesco Mazzonetto al pianoforte con musiche di Clementi, Schumann, Casella, Liszt (10 euro). Centro Culturale ‘San Francesco’ in Via Garibaldi 37, fino al 1 settembre

21.15. ‘Ludo et Disco’: giocare assieme per imparare. Attività per bambini e famiglie (tutti i venerdì di agosto). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.50, 18.00 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

19.30.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta (fino al 15 settembre): Teatro itinerante (h 19.30) + Concerto Sound of Breath (h 20.30)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI



18.00-24.00. ‘Artisti sotto le Stelle’: mercatino di artigianato A cura dell'Ass. Arte e Party. Pista ciclabile (tutti i venerdì fino al 13 settembre)

21.30. Spettacolo di ballo a cura di Lumi Eventi. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

21.30. Concerto della Band ‘Vedo Nero’ Tributo a Zucchero. Piazza Cavour a Taggia

RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà, lato levante

SAN LORENZO AL MARE

18.00. Mercatino di arte e artigianato sul lungomare

DIANO MARINA

21.00. Laboratorio didattico per ragazzi e famiglie ‘Un giorno da legionario’ alla scoperta della vita di un soldato sotto le insegne dell’esercito di Roma. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, info 0183 497621

21.30. Music Summer Beach: animazione musicale a cura di Carmine Esposito con ospiti: SaSa, Alo, Dr Myine, Cioffi, Niveo, Thomas, Settembre e Crytical. Viale Torino in zona Sant'Anna

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

19.00. Sagra ‘Tutti insieme per la solidariet’. Piazzale Olimpia, Area Manifestazioni

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.00. Cartoon Show: animazione bambini all’Anfiteatro



ENTROTERRA

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)

CAMPOROSSO

21.00. ‘Opera in Danza’: spettacolo ironico in due atti con la coreografia di Marcello Algeri della compagnia Proballet. Arena Bigauda

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



CASTELLARO

17.00-22.00. Mostra d’arte ‘AnticoContemporaneo’ di Ginevra Bellini. Palazzo Marchese, fino al 1 settembre

18.00. Festa ‘Gusto e Musica’: Street Food d’eccellenza + birra artigianale + Giochi gonfiabili per bambini (a pagamento) + bancarelle dell’artigianato e dell’ingegno + Musica Live con gli Electroposh. Piazze e vie del paese (fino al 1 settembre)

CIPRESSA

21.30. Spettacolo della Compagnia teatrale Teatro D'Asporto ‘Il Calapranzi’ di Harold Pinter. Chiesa Fortezza di Lingueglietta, ingresso con offerta libera sino ad esaurimento posti, possibilità di prenotazione SMS o whatsapp 347 0584310

DIANO ARENTINO

21.00. Per la rassegna ‘Piano Arentino’, concerto di Domenico Sanna. Piazza della chiesa della Madonna del Carmine (via Vittorio Emanuele), ingresso gratuito, info 335 8742775, ingresso libero

DOLCEACQUA



19.45. ‘Ebbri di Stelle’: visita cantina, picnic sul prato con prodotti a Km zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Prenotazione e informazioni: 380 4703395 (english speaking). Cantina Altavia, Località Arcagna

21.30. ‘Bergallo Andamici’: Teatro cabaret con ‘Lasagna Meccanica’ di Stefano Lasagna. Castello dei Doria (a pagamento)

DOLCEDO

15.30-19.30. Per la festa della Madonna della Misericordia, ‘Quando la Natura diventa Arte’: evento artistico organizzato dall’associazione Amici di Bellissimi con esposizione di opere artistiche, presentate attraverso varie tecniche che interpretano il binomio arte/natura. Giardino terrazzato della frazione di Bellissimi, fino al 1 settembre (più info)



21.15. Spettacolo del Teatro dell'Attrito dal titolo ‘Larcansiè’ di e con Renato Donati sul tema della vita e della morte, dello scorrere del tempo e dell'eutanasia. Sede dell'associazione U Caso Novu



LUCINASCO

21.00. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’, concerto della ‘OpenOrchestra’ diretta dal M° Marco Reghezza. Chiesa parrocchiale dei SS Stefano e Antonino, ingresso libero (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PERINALDO

18.00. Per la rassegna ‘Seconda stella a destra…’ Maria Gabbo presenta ‘Nini e la guerra - Favole pozzarelle’ + espone Simona Relich + intrattenimento musicale a cura di Anna Odobashi e Umberto Bianchi (Violino), Giuseppe Bianchi (Viola), Filippo Odobashi (Violoncello). Biblioteca Comunale, ingresso libero

PIEVE DI TECO



15.00-23.00. Expo Valle Arroscia 2024: tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting (inaugurazione alle ore 17.30). Piazze e vie del Paese, fino al 1 settembre (il programma a questo link)

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



VALLEBONA



10.00. ‘Vallebon'arte 2024’: dieci giorni di museo a cielo aperto con 14 gli artisti a fuoco che, con le loro opere dialogheranno con angoli, facciate, scorci del centro storico (a cura dell’Accademia Balbo). Piazze e vie del paese, fino al 1 settembre (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Per ‘Jazz au Château, concerto di Cathy Heiting Quintet (Jazz, soul, funk). Città alta (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



SABATO 31 AGOSTO



SANREMO



9.00. Volée CUP – 8ª edizione del Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16/18 maschile e femminile. Resort Solaro Sporting Club, fino al 1 settembre (più info)

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni di agosto escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)

17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)



18.00 & 18.30. ‘Stile Artigiano è di Moda - Festival dell'Alta Sartoria’: inaugurazione della mostra ‘Hommage à la Princesse Grace’ (Sala Privala alle h 18) + inaugurazione della mostra ‘Stile Artigiano è di Moda’ (Sala Dorata alle h 18.30). Casinò municipale



19.00. ‘La Notte della Strega’: giro notturno in moto organizzato da Moto Club Valle Argentina con aperitivo + giro in moto + cena. Ritrovo presso il piazzale Carrefour di Bussana (più info a questo link)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Reladuo: Roberto Blasi (chitarra) e Barbara Costantino (voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Per la Rassegna di Teatro Dialettale ‘Nini Sappia’ (25ª edizione), spettacolo messo in scena dalla compagnia ‘Siparietto di San Matteo’ di Moncalieri. Piazza San Siro, ingresso libero

21.00. ‘1924’: reading teatrale e musicale’ di e con Alessandro Bellati (8 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori di 18 anni). Sala Conferenze del Forte di Santa Tecla (più info)

IMPERIA

10.00. ‘Una mattinata di gioco e musica a Villa Faravelli!’: fiaba-concerto e laboratorio artistico-musicale dedicato a bambini (0-6 anni) e famiglie. Spettacolo a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria al 3929516481 + Laboratorio ‘Musicarte’ fruibile h 10/13 al costo di 4 euro per accompagnatore (comprensivo di eventuale ingresso al Museo), per bambino laboratorio e ingresso gratuito al Museo. MACI a Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151



11.00-19.00. ‘Natura & Benessere’ (4ᵃ edizione): mostra mercato dedicata alla difesa dell'ambiente, alla tutela del verde e del paesaggio, con artigianato ecologico, bio alimenti, case editrici, officine erboristiche, florovivaismo, agrinatura, arte. Porto Maurizio, fino al 1 settembre (la locandina con il programma)

18.30. ‘E se fosse un vento pop?’, inaugurazione mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/19). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)

21.00. Musica sotto le gru - Insieme con Sorridi con Pietro & Il Cuore di Martina. Banchina Aicardi

21.30. ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’: concerto di Simone Alessio in arte Garibaldi. Zona Tiro a Volo

VENTIMIGLIA

9.00-12.30. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00-21.00. Per il progetto ‘Mosaico di Frontiera’, mostra fotografica ‘(you) Leave Me Alone, un racconto fotografico della Ventimiglia invisibile’ di Davide Primerano (h 10/12.30-18/21). Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino, in Via Cavour 55, fino all’8 settembre, ingresso libero

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



19.00. Aperitivo Acustico con Alessandro Arcodia ed Edoardo Pallanca con musica vintage. Sede di 'Ortinsieme', via dei Gerani 6 (possibilità di parcheggio sia nel piazzale della Chiesa di S. Secondo sia a lato della ferrovia), ingresso gratuito.



20.30. ‘Ventimiglia International Music Festival 2024’: concerto di Christine Bernsted, violino & Elisabeth Mielsen, pianoforte, con musiche di Grieg, Molson, Gade, Langgaard, Stankovych (10 euro). Centro Culturale ‘San Francesco’ in Via Garibaldi 37, fino al 1 settembre

21.00. Commedia brillante ‘Tütu pe ina camijöra grija’ a cura Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu. Frazione Latte

21.00. Concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia in Piazza San Secondo

21.15. Per ‘Voxonus Festival’ (13ª edizione), concerto dell'Orchestra Sinfonica di Savona con Claudio Gilio (viola solista) dal titolo ‘Bach, la Bibbia della musica’. Teatro romano dell'Area Archeologica di Nervia, info WhatsApp 340 617 2142

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

20.00-23.00. ‘Ora facciamola comoda’: secondo appuntamento di pesca ricreativa organizzata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Vallecrosia a favore dell’acquisto di alcuni accessori per una Sedia Job. Spiagge di Vallecrosia Camporosso e Bordighera



21.30. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri’ di Martin Mc Donagh. Casa Valdese, ingresso libero

BORDIGHERA



8.30 & 9.10. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 327 0824866 (più info)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

19.30.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta (fino al 15 settembre): Teatro itinerante (h 19.30) + Performance Vega Venusie (h 20.30)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



TAGGIA

9.00. Fiera promozionale in occasione della manifestazione ‘Sulle Orme di San Benedetto’ nelle vie e piazze del centro storico

21.30. ‘Sulle Orme di San Benedetto’: fuochi artificiali, a cura dell’Associazione Fuochi Storici San Benedetto sul Ponte Antico + spettacolo teatrale ‘Momenti di Stregoneria in Val di Tabya’ a cura dei Rioni cittadini Orso, San Dalmazzo e Trinità in via San Dalmazzo (ingresso da Porta del Colletto) in tre differenti orari 22.00, 22.40 e 23.20

RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto

21.30. Arrivederci sotto le Stelle: concerto del Maestro Venturelli. Piazza Matteotti

15.00-24.00. ‘Sulle orme di San Benedetto’: fiera promozionale a cura dell'associazione ‘Fuochi storici San Benedetto’. Vie e Piazze del centro di Taggia

18.30-24.00. ‘Sulle orme di San Benedetto’: spettacolo pirotecnico a cura dell’Associazione Fuochi Storici San Benedetto. Vie e Piazze del centro di Taggia

SANTO STEFANO AL MARE



19.30. ‘Estate al Campo’: serata enogastronomica con la Sagra delle Rostelle. Campo sportivo in località Colombera



DIANO MARINA



18.00. Inaugurazione mostra personale ‘Cotta a Nuova York’ di Antonella Cotta. Palazzo del Parco

21.00. Per ‘Incontri ravvicinati con il Cantautore’, ospite la cantante Paola Turci intervistata da Stefano Senardi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

9.00-10.00. Yoga in Largo Scofferi (tutti i sabato, fino al 31 agosto)



10.00. Zumba in Largo Scofferi, Torre Santa Maria (tutti i sabati fino al 31 agosto)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.30. Karibe Band Show. Piazza Torre Santa Maria

CERVO



21.30. Per il ‘Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo’, concerto dei Docenti dell’Accademia Internazionale Estiva di Cervo. Piazza del Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

BAJARDO

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

18.00. Per Bajardo Lectures, lezione del filologo classico Pierfrancesco Musacchio, ricercatore presso l’Università di Nizza, su ‘L’epica dei Liguri: Gaio Mario e la battaglia degli Ambroni’. Sala del Castello



BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)

CAMPOROSSO



16.00-17.30. Incontro dedicato alla cipolla egiziana ligure con la partecipazione di Marco Damele, esperto botanico, studioso di piante ed erbe del territorio e autore di numerosi testi sulla coltivazione sostenibile + degustazione sensoriale con preparazioni a base di cipolla egiziana. Camporosso Mare in via 2 Giugno



19.00. Serata Calabrese (8ª edizione) a cura della Pro Loco di Camporosso. Arena e Palatenda Bigauda

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto



CASTELLARO

17.00. Visite guidate a Cura della Pro Loco in giro per il paese alla scoperta dei luoghi di culto e le bellezze culturali del territorio

17.00-22.00. Mostra d’arte ‘Anticocontemporaneo’ di Ginevra Bellini. Palazzo Marchese, fino al 1 settembre

18.00. Festa ‘Gusto e Musica’: Street Food d’eccellenza + birra artigianale + Giochi gonfiabili per bambini (a pagamento) + bancarelle dell’artigianato e dell’ingegno + Musica Live con gli Fuhky Monk5. Piazze e vie del paese (fino al 1 settembre)

CASTEL VITTTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Destinazione Galassia di Andromeda’: cena dalle ore 19.30 osservazioni dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA



21.00. Commedia dialettale a cura della ‘Compagnia Teatrale Serianasca’. Piazza Marconi

CIPRESSA



21.30. Concerto rock degli ‘Ultrasuoni’. Piazza Mazzini

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso sui fiori di Bach al Parco Novaro



DOLCEACQUA

21.30. ‘Alle porte del Sole’: commedia brillante. Sceneggiatura di Anna Fraioli. Regia di Alessandro Bergallo. Castello dei Doria (a pagamento)



DOLCEDO

15.30-19.30. Per la festa della Madonna della Misericordia, ‘Quando la Natura diventa Arte’: evento artistico organizzato dall’associazione Amici di Bellissimi con esposizione di opere artistiche, presentate attraverso varie tecniche che interpretano il binomio arte/natura. Giardino terrazzato della frazione di Bellissimi, fino al 1 settembre (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



MOLINI DI TRIORA



19.30. Sagra du Rezegnun (torta di verdure e salsiccia tipica di Andagna che veniva cotta coperta di brace in uno speciale ‘testo’) e altre specialità gastronomiche quali rostelle, patatine e dolci + intrattenimento musicale a cura dell’orchestra Cristian e le Luna Nuova. Frazione Andagna

PIEVE DI TECO



9.30-23.00. Expo Valle Arroscia 2024: tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting (inaugurazione alle ore 17.30). Piazze e vie del Paese, fino al 1 settembre (il programma a questo link)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

20.00. Serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Fabio Cozzani’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



VALLEBONA



10.00. ‘Vallebon'arte 2024’: dieci giorni di museo a cielo aperto con 14 gli artisti a fuoco che, con le loro opere dialogheranno con angoli, facciate, scorci del centro storico (a cura dell’Accademia Balbo). Piazze e vie del paese, fino al 1 settembre (più info)



FRANCIA

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal des îles’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)



MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





DOMENICA 1 SETTEMBRE



SANREMO



8.15. ‘Da Colla Serro al bosco di Groo’: escursione alla scoperta del più grande castagneto monumentale della Liguria accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (evento gratuito). Ritrovo alle 8.15 presso la ex-stazione dei treni di Sanremo oppure alle 9.00 a Bajardo al bivio per Apricale, info 327 0824866

9.00. Volée CUP – ultimo giorno dell’8ª edizione del Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16/18 maschile e femminile. Resort Solaro Sporting Club (più info)



10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti le domeniche di agosto escluso quelle con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Sound Fusion: Luca Griotto (voce e tastiera) e Marina Pannuzzo (voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

IMPERIA



16.45-20.30. ‘Natura & Benessere’ (ultimo giorno della 4ᵃ edizione): mostra mercato dedicata alla difesa dell'ambiente, alla tutela del verde e del paesaggio, con artigianato ecologico, bio alimenti, case editrici, officine erboristiche, florovivaismo, agrinatura, arte. Porto Maurizio (la locandina con il programma)

21.00. Per Musica sotto le gru, serata finale del Concorso Ineja Bay. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

10.00-21.00. Per il progetto ‘Mosaico di Frontiera’, mostra fotografica ‘(you) Leave Me Alone, un racconto fotografico della Ventimiglia invisibile’ di Davide Primerano (h 10/13-18/21). Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino, in Via Cavour 55, fino all’8 settembre, ingresso libero

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

20.30. ‘Ventimiglia International Music Festival 2024’: concerto di Radu Ratoi, fisarmonica con musiche di Bach, Rameau, liszt, Nidsen, Saint-Sasns (10 euro). Centro Culturale ‘San Francesco’ in Via Garibaldi 37

21.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre



18.00. Spettacolo itinerante ‘Pescatori di sogni di-versi’: viaggio teatrale tra Poesia e Fotografia liberamente tratto dal libro ‘La Poesia dell'Istante' di Chiara Torredoro e Fabio Acquista. Partenza da Piazza del Popolo nella città alta, prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 347 5446651

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘Non è un paese per vecchi’ di Ethan e Joel Coen. Casa Valdese, ingresso libero

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

19.30.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta (fino al 15 settembre): Teatro itinerante (h 19.30) + Concerto violino e chitarra di Unda Duo (h 20.30)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



DIANO MARINA

7.00. 70ª edizione della Mostra Venatoria Mercato provinciale degli animali da caccia, da cortile, compagnia, canarini, esotici. A cura della Federcaccia Sez. Intercomunale. Via Colombo e Largo Cambiaso, ingresso libero

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: Mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà

8.00. Gara di pesca a traina costiera organizzata dal Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina, ‘Trofeo Città di Diano Marina’ - Memorial Danilo e Maurizio Martino. Porticciolo turistico



21.00-23.00. Mostra personale ‘Cotta a Nuova York’ di Antonella Cotta. Palazzo del Parco, fino al 7 settembre

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)



CERVO



21.00. Per la 34ª edizione dell’Accademia internazionale estiva, concerto di apertura con i docenti dell’Accademia. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO



9.00. ‘Da Colla Serro al bosco di Groo’: escursione alla scoperta del più grande castagneto monumentale della Liguria accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (evento gratuito). Ritrovo alle 8.15 presso la ex-stazione dei treni di Sanremo oppure alle 9.00 a Bajardo al bivio per Apricale, info 327 0824866

10.00. Memorial Max Ballestin: manifestazione con auto da rally

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

16.00. Concerto ‘Salotto Bosendorfer’ del pianista argentino Pablo Montanelli. Chiesa Vecchia

BORGOMARO

9.30-12.00. 80° anniversario Battaglia di Montegrande: raduno + ricevimento Autorità + Mostra storico-fotografica sulla Resistenza Imperiese + Deposizione corona di alloro al Monumento alla Resistenza + S. Messa + Orazione ufficiale tenuta da Massimo Bisca, Coordinatore Regionale A.N.P.I. Frazione San Bernardo di Conio + aperitivo

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto

16.00. Sagra della Carpasina: degustazione del pane di farina d'orzo grezzo macinata a pietra + pomeriggio e serata danzante con servizio bar e ristorante. Per tutto il giorno visitabili il Museo della Lavanda, l'antico Forno Comunale ed il Museo della Resistenza e mercatino di artigiani



CASTELLARO

17.00. Visite guidate a Cura della Pro Loco in giro per il paese alla scoperta dei luoghi di culto e le bellezze culturali del territorio

17.00-22.00. Mostra d’arte ‘AnticoContemporaneo’ di Ginevra Bellini. Palazzo Marchese

18.00. Festa ‘Gusto e Musica’: Street Food d’eccellenza + birra artigianale + Giochi gonfiabili per bambini (a pagamento) + bancarelle dell’artigianato e dell’ingegno + Musica Live con gli Geno I His Rockin Dudes. Piazze e vie del paese

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



DIANO ARENTINO



18.30. ‘Trek&Jazz’: percorso in natura con Emanuele Cisi sino all’Azienda Agricola Cà di Cuni (partenza dalla chiesa di San Bernardo di Evigno), info 335 8742775



DOLCEDO



15.30. Festa per Nostra Signora della Misericordia: giochi e laboratori creativi per grandi e piccini, tra cui l’Asta Tosta (stima del peso di una forma di formaggio) + merenda con prodotti preparati dagli abitanti + musica del gruppo The Cube + lancio delle mongolfiere di carta + tour guidati del borgo

15.30-19.30. Per la festa della Madonna della Misericordia, ‘Quando la Natura diventa Arte’: evento artistico organizzato dall’associazione Amici di Bellissimi con esposizione di opere artistiche, presentate attraverso varie tecniche che interpretano il binomio arte/natura. Giardino terrazzato della frazione di Bellissimi (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PIEVE DI TECO



9.30-20.00. Expo Valle Arroscia 2024: Ultimo di tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting (inaugurazione alle ore 17.30). Piazze e vie del Paese (il programma a questo link)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

PIGNA

9.15. Da Gouta al Monte Lega e la grande quercia: escursione di circa 5 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo re davanti all’ex Rifugio Gola di Gouta, oppure alle 8.30 dalla pasticceria di Pigna, info 327 0824866 (più info)

11.00. Festa della Montagna del Club Alpino Italiano di Bordighera: S. Messa + posa di una targa per intitolare l'ex-pista di fondo a Siro Torelli + dalle 12.00 pranzo preparato, cucinato e congegnato presso il rifugio Allavena da gustare sui prati intorno al rifugio (15 euro, prenotazioni rifugio Allavena 0184 241155) + nel pomeriggio, giochi e musica con Maurizio, Edoardo e Luca. Rifugio Franco Allavena a Colle Melosa, evento aperto a tutti gli amici della montagna.

PONTEDASSIO



14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.00-18.00. Per 'TriorHogwarts', ‘Il mistero della pozione perduta: evento ispirato alla saga di Harry Potter, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30 per le vie del centro storico. Presente il Cappello Parlante per lo smistamento (più info)

10.30. Visita guidata del centro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza da Palazzo Stella

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



VALLEBONA



10.00. ‘Vallebon'arte 2024’: ultimo di dieci giorni di museo a cielo aperto con 14 gli artisti a fuoco che, con le loro opere dialogheranno con angoli, facciate, scorci del centro storico (a cura dell’Accademia Balbo). Piazze e vie del paese (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



