Taggia, corretto "errore formale" sui progetti PNRR: approvato l'atto per integrare il logo mancante

La Giunta del Comune di Taggia ha approvato un atto di riconducibilità per correggere un errore formale che riguardava alcune delibere legate ai progetti finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Durante una verifica interna, è emerso che diversi documenti non riportavano il logo "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU", come richiesto dalle normative. L'errore è stato attribuito a un problema tecnico del software di gestione delle delibere.

L'atto, deliberato lo scorso 2 agosto, ha lo scopo di confermare che le delibere in questione afferiscono a progetti finanziati con fondi PNRR, nonostante la mancanza del logo nei testi indicizzati. Tra le delibere interessate vi sono quelle relative a interventi di transizione digitale, prevenzione della dispersione scolastica, adeguamento sismico e efficientamento energetico di edifici pubblici.

Pertanto la Giunta ha disposto che le delibere siano formalmente integrate con il logo corretto e pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Taggia, sia nella sezione Albo Pretorio che in Amministrazione Trasparente. Chiaramente, l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, data l'urgenza di sanare la situazione.

Un intervento necessario e che garantisce la piena conformità ai requisiti richiesti dal PNRR, permettendo così al Comune di proseguire con la regolare attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati.