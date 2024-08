Ospedaletti, respinta l'istanza per il "Porto delle rose": altro "no" per l'ingegner Migliardi

Il Comune di Ospedaletti ha dichiarato improcedibile l'istanza presentata dall'ingegnere Enrico Migliardi di Roma per sanare la situazione del porto "Baia Verde". La decisione è stata presa in base al nuovo Codice degli appalti, approvato nel 2023, che rende impossibile riferirsi a norme ormai superate.

Il progetto della società albanese "Paola Marina Tourist Plan Shpk", denominato "Porto delle rose", si basava sull'articolo 183 del decreto legislativo 50 del 2016, ormai non più applicabile secondo le normative attuali. "Abbiamo esaminato attentamente l'istanza presentata dall'ingegnere Migliardi - afferma il sindaco Daniele Cimiotti - Nella domanda sono presenti norme superate dal Codice degli appalti; pertanto, se vuole andare avanti con la sua proposta, dovrà ripresentarla con i criteri attuali e completa, quindi con le spese di segreteria pagate (10mila euro)".

Ad oggi, quindi, resta in piedi il progetto di project financing proposto dalla società "Marina di Talao Spa" di Vico Equense, legata all'imprenditore Vincenzo Doriano. Questo progetto, aggiornato nel 2023 e firmato dall'architetto Marco Filippo Alborno, prevede un investimento di 140 milioni di euro e una concessione della durata di 75 anni. Per l'ingegner Migliardi, quindi, arriva un altro "no" da parte dell'amministrazione comunale: in passato, infatti, il Comune aveva negato le istanze presentate dal professionista romano.