Calcio, la Polisportiva Vallecrosia Academy avrà la prima squadra: giocherà in Seconda Categoria

La Polisportiva Vallecrosia Academy Asd avrà la prima squadra.



"A quattro anni dalla fondazione della società, è stato deciso per la stagione calcistica 2024-25 di integrare la componente agonistica con la formazione della prima squadra che giocherà in Seconda Categoria" - annuncia la Polisportiva Vallecrosia Academy.



Un progetto in cui la società crede molto e vede come giusta e naturale collocazione per i propri tesserati: giovani cresciuti nel vivaio del settore giovanile della Polisportiva Vallecrosia Academy asd, alcuni dei quali biancorossi fin da bambini.



La guida tecnica della Prima Squadra sarà il mister Alessandro Nardini, uomo di calcio molto appassionato, capace di creare interazioni sempre positive e propositive con i suoi calciatori con un passato calcistico importante visto che negli anni ’80 ha militato in squadre blasonate come Fiorentina e Sanremese. Come allenatore ha dato attivamente il suo contributo in diverse società del Ponente ligure. Nella stagione passata ha, infatti, guidato la Juniores del Ventimiglia Calcio.



"Tutto lo staff dirigenziale e tecnico della Polisportiva Vallecrosia Academy asd dà un caloroso benvenuto al mister e gli augura 'in bocca al lupo' per questo nuovo importante progetto" - dice il Vallecrosia Academy.