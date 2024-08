Arma di Taggia, Progettiamo il Futuro: "Darsena a rischio chiusura? Negato il finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti"

"Nonostante le rassicurazioni del sindaco Mario Conio sull'inizio dei lavori di dragaggio e sistemazione della darsena ad Arma di Taggia, abbiamo invece prova documentale che la Cassa Depositi e presiti non ha concesso il mutuo di 220.000,00 per tali opere, di somma urgenza, già deliberate nel marzo 2023". A dirlo è il gruppo consiliare di minoranza Progettiamo il Futuro del Comune di Taggia.

In effetti il Consiglio comunale aveva approvato la delibera G.C. n. 34 del 6 marzo 2023, che riconosceva la necessità di intervenire con somma urgenza e autorizzava il ricorso a un finanziamento tramite mutuo per coprire i costi. "Chiediamo al sindaco di indicare attraverso quali risorse dal prossimo settembre intende finanziare tali urgenti lavori, che in difetto dovrebbero essere posticipati per molti mesi con il concreto rischio di chiusura del bacino per natanti. Attendiamo di conoscere i termini della variazione di bilancio. Ad oggi, comunque i soldi non ci sono", conclude il gruppo consiliare.

Non si è fatta attendere la replica del primo cittadino, Mario Conio: "Prendo atto della comunicazione Progettiamo il Futuro. Li assicuro che gli obiettivi della maggioranza rimangono inalterati e che l'iter amministrativo verrà portato avanti nei tempi coerenti per permettere l'inizio dei lavori così come da programma".