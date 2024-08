Taggia: sabato torna ‘Sulle Orme di San Benedetto’, fuochi sul Ponte Antico, teatro a cura dei Rioni, musica e tanto divertimento

Il mese di agosto si chiude con la sesta edizione dell’evento “Sulle Orme di San Benedetto”, manifestazione estiva ormai tradizionale che, con il grande spettacolo pirotecnico sul ponte Antico, richiama sempre un vasto pubblico.

La data da segnare in calendario è sabato 31 agosto. I fuochi artificiali, a cura dell’Associazione Fuochi Storici San Benedetto, sono in programma alle 21.30. A seguire si terrà lo spettacolo teatrale “Momenti di Stregoneria in Val di Tabya” a cura dei Rioni cittadini Orso, San Dalmazzo e Trinità.

Lo spettacolo si terrà in via San Dalmazzo (ingresso da Porta del Colletto) in tre differenti orari per permettere a tutti di poter partecipare: alle 22.00, alle 22.40 e alle 23.20. Durante la giornata di sabato, sempre in occasione della manifestazione, si terrà nelle vie e nelle piazze del centro storico la fiera promozionale. Inoltre, le attività, i bar e i ristoranti del borgo, saranno pronti ad accogliere il pubblico con musica e un’offerta gastronomica unica.

La serata di sabato sarà anticipata da altri eventi coinvolgenti. Il primo, giovedì 29 agosto, dedicato a bambini: in piazza Cavour a Taggia, a partire dalle 21.30, Fortunello e Marbella faranno divertire con la Color Baby Dance. Mentre venerdì 30 agosto, sempre in piazza Cavour alle 21.30, torna la band “Vedo Nero”, tributo al mitico Zucchero.

“Un weekend intenso per salutare il mese di agosto. Un grazie agli organizzatori, ai commercianti, e in particolare all’ass. Fuochi Storici e ai Rioni tabiesi,” commenta l’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte.