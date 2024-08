Recordi di partecipanti per la 'Taggia Naturun Trail': vincono Luca Olivero e Elisa Riciputo (foto)

Record di iscritti per la T.N.T. TAGGIA NATURUN TRAIL. Alla terza edizione hanno infatti preso parte più di 130 atleti, che si sono cimentati sui 7 Km del percorso, con dislivello positivo di 170 metro, lungo i carrugi di Taggia, uno dei Borghi più belli d’Italia.

La manifestazione, come sottolineato dall’assessore al Turismo Barbara Dumarte e dal Consigliere con Delega allo Sport Giancarlo Ceresola, presenti alla cerimonia di premiazione, ha permesso ai partecipanti di correre lungo alcuni degli angoli più suggestivi del centro storico, scoprendone le bellezze culturali ed architettoniche (come testimoniato dagli scatti del fotografo ufficiale Mauro Caruso).

La vittoria in campo maschile è andata a Luca Olivero (già secondo lo scorso anno), mentre la classifica femminile ha visto trionfare Elisa Riciputo che ha così bissato il successo del 2023.

CLASSIFICA MASCHILE

1) Luca Olivero in 28’14”

2) Gabriel Basso in 29:11

3) Nicolò Reitano in 31:04

CLASSIFICA FEMMINILE

1) Elisa Riciputo in 35:29

2) Sveva Assembri in 35:47

3) Silvia Petrucci in 38:16

Al via molti atleti della Lombardia e del Piemonte, oltre ad un podista di New York che è stato premiato come partecipante proveniente da più lontano. Soddisfazione è stata espressa da Samuele Di Fiore, Presidente della Naturun TeamValleArgentina, società organizzatrice, che ha voluto ringraziare tutto il direttivo ed i volontari (alcuni dei quali indossavano abiti del 1600) che hanno lavorato per la riuscita della manifestazione. Al termine, dopo il ristoro con prodotti tipici locali e la premiazione dei due podi maschile e femminile, si è proceduto con una serie di premi goliardici ed altri ad estrazione, per concludere una serata di sport e allegria all’aria aperta.

Ringraziamenti:

• al Comune di Taggia, ente patrocinatore dell’evento, e in particolare al Sindaco Mario Conio, all’Assessore al Turismo Barbara Dumarte e al Consigliere con Delega allo Sport Giancarlo Ceresola.

• Ai volontari della Croce Verde Arma Taggia;

• Agli agenti della Polizia Locale di Taggia diretti e coordinati dal Comandate Massimo Crudo e Vice Comandante Flavio Martini, per l’attività di presidio e tutela dell’ordine pubblico durante le fasi nevralgiche della competizione

• Alle panetterie LEONE, CLOZZA, SANDRO CANESTRELLI e CINO CANESTRELLI per l’imprescindibile contributo nell’allestimento del succulento buffet di fine gara;

• Ai bar e ai ristoranti (Pizzeria l’Obelisco, Pizzeria Honoré, Bar Sport, Bar Blender, Salumeria Taggiasca, Pizzeria I Portici, Ristorante Bar Castelin, Ristorante Pizzeria Il Punto) al Salone Vannina e a Debora Style per la grande generosità dimostrata nell’allestimento dei Premi Speciali;

• A tutti i nostri Sponsor: Olio Roi, Zunino Piante, Ecoscavi Srl, Beusi Srl, Centro Petroli Impianti SpA, Autogas Riviera Srl, Bar Caravella, CentoxCentoOutdoor, Cantine San Steva, Doppiaci Autolavaggio, Quick Caffè, Cesari Progettazioni, F.D.S. Costruzioni Srl, V-Metal, Graglia Fiori, Macellerie Ginatta Srl, IRF Impesa di Costruzioni Russo Francesco;

• Ai professionisti di Ottica Delfino Snc per aver realizzato i trofei del podio assoluto maschile e femminile: se meravigliose rappresentazioni del logo di gara realizzate con la stampa 3D, in tre diverse colorazioni;

• Agli amici di Muzzioli Flower per aver omaggiato le atlete del podio femminile con un meraviglioso bouquet di verde stabilizzato;

• Ai Rioni Tabiesi ORSO e TRINITA’ coadiuvati da Anna Asdente e alla miriade di volontari disseminati lungo il percorso;