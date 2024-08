Arma di Taggia, prove tecniche in vista della schiusa delle uova di tartaruga: montato corridoio provvisorio (Foto)

Il comune di Arma di Taggia si sta preparando in vista della schiusa delle uova di tartaruga marina della specie Caretta caretta. Il sindaco Mario Conio ha annunciato che, in via provvisoria, è stato montato un corridoio che permetterà, tra qualche settimana, alle tartarughine di raggiungere il mare in sicurezza. Sebbene non sia ancora giunto il momento della schiusa, questo allestimento ha rappresentato una prova tecnica cruciale per garantire che tutto sia pronto.

A partire dalle 18:00 del 31 agosto, i volontari dell'associazione Delfini Del Ponente APS monitoreranno il nido 24 ore su 24, in attesa che i piccoli, attesi nei primi giorni di settembre, emergano dalla sabbia. Dopo la prova tecnica, il corridoio è stato smontato e verrà nuovamente installato solo quando le uova inizieranno a schiudersi.

La presenza di curiosi sulla spiaggia ha reso l’evento un momento di forte coinvolgimento comunitario. Molti si sono fermati per osservare il lavoro dei volontari e fare domande, dimostrando un grande interesse per questo fenomeno naturale, raro e affascinante.

Il sindaco Mario Conio ha voluto esprimere la sua gratitudine per l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito alla tutela del nido: "Ne approfitto per ringraziare ancora una volta i volontari dell’associazione Delfini Del Ponente APS che in queste settimane, oltre a monitorare il nido, hanno fatto una bellissima opera di divulgazione con serate informative o semplicemente rispondendo alle domande dei bagnanti. Un grazie anche all’Arpal, all’Acquario di Genova e alla Capitaneria di Porto per il lavoro svolto".