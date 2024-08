San Segundin: le congratulazioni del PD a Gaspare Caramello

"Nel giorno della nostra festa patronale desideriamo esprimere le nostre più vive e sincere congratulazioni a Gaspare Caramello, meritatamente insignito quest’anno del prestigioso San Segundin d’Argentu". Così in una nota il circolo Pd di Ventimiglia.

"Da sempre impegnato nel mondo del sociale, della politica e della cultura, con il suo esempio e la sua azione, proseguono i dem, è infatti quotidiano testimone dei valori fondativi del nostro partito e della nostra comunità: curiosità verso il mondo, solidarietà e tutela delle fasce più deboli, difesa del valore emancipativo della cultura".

"Ringraziandolo per l’impegno da sempre profuso per la nostra città e comunità, ci uniamo quindi ai festeggiamenti con la certezza che, conclude il circolo Pd di Ventimgilia, questo importante riconoscimento darà nuova linfa all’impegno per una società più libera e giusta".