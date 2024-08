In Liguria si pagano più pensioni che stipendi. Il quadro emerge dai dati della Cgia di Mestre

In Liguria si pagano più pensioni che stipendi. Il quadro, emerso dai dati della Cgia di Mestre, è dunque disarmante nonostante la narrazione che "tutto va bene". " Occorre incidere -dice la Cgil Liguria - sul divario tra pensioni e salari e in particolare su due fattori centrali: quello demografico che contiene un dato positivo, il fatto che si vive di più, e uno negativo, si fanno meno figli" .

"Non a caso diversi articoli di stampa paragonano i dati liguri con quelli di alcune regioni del sud. Questa indagine rafforza le ragioni dei 4 referendum della Cgil per avere stabilità e sicurezza sul lavoro e combattere la precarietà e di quello su cui adesso, insieme ad uno schieramento ampio, la Cgil sta accogliendo le firme per bloccare lo Sfascia Italia con la legge sull'autonomia differenziata che produrrebbe una rottura ancora più forte dei diritti costituzionali, della solidarietà nazionale e sarebbe per una regione come la Liguria, con i noti dati sull'invecchiamento, il colpo finale sulle capacità produttive, economiche e salariali e sulla sanità e sui servizi sociali".