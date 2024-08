Incuria e scarsa pulizia nella strada al confine tra Arma e Sanremo, la segnalazione con foto di una cittadina

"Sporco e anni di incurie al confine tra Arma e Sanremo: nonostante si tratti di una via percorsa a piedi da decine di famiglie di turisti e alternativa con le auto all'Aurelia, la via al mare resta in condizioni drammatiche di incuria e scarsa pulizia. La perdita maleodorante che crea liquami è senza soluzione da almeno due anni, la recinzione che costringe al senso unico alternato, derivante dal pericolo di crollo pietre e di tipo 'emergenziale' è lì da così tanto tempo che sono cresciuti alberi ad alto fusto all'interno. Uno spettacolo davvero triste. A monte della salita, lo sbocco sull'Aurelia, non versa in condizioni migliori.



Daniela".