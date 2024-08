Sanremo: auto senza targa abbondonata sul lungomare Calvino, la segnalazione di un lettore

Probabilmente chi ha lasciato questa auto in un parcheggio a pagamento del lungomare Calvino non era a conoscenza dell'esistenza di ditte apposite che rottamano le auto non più in uso o forse sì, ma evidentemente non intendeva sborsare un euro e quindi ha pensato bene di 'mollarla' in un parcheggio andando ad occupare i già pochi posti disponibili.