Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 25 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 25 AGOSTO



SANREMO



8.00-17.00. The Mall Sanremo Golf Cup 2024: Gara Singola, 36 buche stableford 3 categorie - Premi: 1° lordo -1 ° - 2° netto per cat. - 1° Lady - 1° Senior - 1° Ospiti - 1° - 2° netto di giornata cat. unica. Durata 2 giri. Al termine speciale cocktail dalle 17.30 alle 20.00. Circolo Golf degli Ulivi (più info)



15.00-18.30. Festa della creatività in natura, organizzata dall' associazione Talea: pomeriggio dedicato all'artigianato, alla creatività, a libri e fumetti, attraverso laboratori e workshop per bambini e ragazzi. Tutte le attività sono gratuite. Prato di San Romolo

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti le domeniche di agosto escluso quelle con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Per ‘La Domenica letteraria’, l’imperiese Luisa Vassallo presenta il suo libro ‘A tavola con Renzo e Lucia. Ricette e Menù dal mondo dei Promessi Sposi’. Pinacoteca Rambaldi a Coldirodi, ingresso libero

IMPERIA



9.30. 2° Torneo Fidas di Petanque a premi aperto a tutti a cura dell’ASD Circolo San Giacomo e Fidas. Bocciodromo Comunale in via San Lazzaro, info e iscrizioni 339 6521879

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)



17.00. Per la festa patronale di San Bartolomeo Apostolo, Santa Messa Solenne cantata e processione per le vie del paese con la Banda Musicale Città di Alassio e le confraternite e rinfresco per tutti. Frazione Caramagna



21.30. Concerto della Banda musicale di Pompeiana con la partecipazione del soprano Claudia Sasso. Dirige il M° Daniele Conio. Piazza della Chiesa Vecchia al Parasio

VENTIMIGLIA

10.00-24.00. Street Food in Centro città a cura dell’Associazione Fiori Eventi



10.00-21.00. Per il progetto ‘Mosaico di Frontiera’, mostra fotografica ‘(you) Leave Me Alone, un racconto fotografico della Ventimiglia invisibile’ di Davide Primerano (h 10/12.30-18/21). Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino, in Via Cavour 55, fino all’8 settembre, ingresso libero

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



21.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

21.15. Per il XXVI Festival Organistico Internazionale a cura Rapallo Musica, esibizione di Luca Mariotti, trombone, e Edoardo Mari, organo. Santuario di San Secondo, ingresso libero e gratuito

21.15. ‘Al brillar di Stelle’, tra i segreti nelle segrete del Forte dell’Annunziata: una visita per scoprire angoli segreti e conoscere la travagliata e intensa storia della fortezza sabauda. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



10.00-20.00. ‘Bordighera Book Festival’ (ultimo giorno dell’11ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location (il programma a questo link)

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. Tributo a Lucio Battisti con i Nuovi Solidi e l'Orchestra Note Libere. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

10.00-19.00. ‘Un mare di affari’: fiera promozionale a cura dell'associazione CNA e imprese italiane. Vie del centro di Arma

18.00. Per i Festeggiamenti di Sant’Isidoro, Santa Messa seguita dalla Processione a Levà

19.00. T.N.T. Taggia Naturun Trail: 3ª edizione 'Corri tra i carrugi di uno dei borghi più belli d'Italia’. Partenza da Piazza Eroi Taggesi nel centro storico (più info)

21.15. ‘Cinema in pineta’: proiezione film commedia ‘Siccità’. Via Lido ad Arma

21.30. ‘Le Luci del Cielo’: spettacolo teatrale con Pino Petruzzelli. Anfiteatro del Castello (in caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la chiesa di Santa Teresa a Taggia

RIVA LIGURE



21.15. ‘Bim Bum Bam’: cinema all’aperto con proiezione film ‘Taddeo - L’esploratore e la tavola di smeraldo. Piazza Ughetto



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)



10.00. Per la festa patronale, Messa solenne nella chiesa di San Bartolomeo, piazza C. Abba) + alle 12.30, pranzo del Patrono nel salone Divina Misericordia (25 euro). Info e prenotazioni 333 4140764

21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

CERVO

17.30-23.00. Mostra ‘Wunderkammer’ di Giuseppe Schenone. Bastione di Mezzodì, ingresso libero, fino al 25 agosto (h 17.30/19.30-20.30/23), info 0183406462/3 (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino in piazza con prodotti locali e artigianale

BADALUCCO



21.15. Concerto della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza. Giardin du Prevostu

BAJARDO

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

16.00. Concerto ‘Salotto Bosendorfer’ con repertorio classico a cura del Maestro Leonardo Ferretti Gallino. Chiesa Vecchia

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fini al 30 settembre)

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto

17.00. ‘Il Volto nuovo della Profumeria italiana’: Ornella Pastorelli guiderà i partecipanti in un percorso olfattivo per conoscere le creazioni iconiche di alcuni profumieri italiani contemporanei. Museo della Lavanda, ingresso libero

CERIANA

9.00. Festa degli Alpini

21.00. Per la rassegna ‘Musica nei Borghi’, 'Voltarelli canta Modugno': concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con le canzoni di Domenico Modugno. Piazza Marconi, ingresso libero



CIPRESSA

19.00. ‘Birre vive sotto la torre’ (8a edizione). Torre Gallinaro (locandina)



DIANO ARENTINO



18.30. ‘Trek&Jazz’: percorso in natura sino alla chiesadi Sant’Antonino per assistere al concerto di Rosario Bonaccorso. Partenza dal parcheggio Fontanette, in via Principale, info 335 8742775



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.30. Visita guidata del centro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza da Palazzo Stella

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



VALLEBONA



10.00. ‘Vallebon'arte 2024’: dieci giorni di museo a cielo aperto con 14 gli artisti a fuoco che, con le loro opere dialogheranno con angoli, facciate, scorci del centro storico (a cura dell’Accademia Balbo). Piazze e vie del paese, fino al 1 settembre (più info)



FRANCIA

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal des îles’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO



10.00-19.00. ‘Art3f’: ultimo giorno della 5ª edizione della fiera internazionale d'arte contemporanea. Espace Fontvieille (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info +377 93 150602





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate