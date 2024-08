Al Tennis Club Solaro torna la Volée Cup: 8ª edizione a Sanremo, dal 26 agosto al primo settembre

Il Tennis Club Solaro anche quest’anno sarà la sede del Torneo Tennistico Giovanile “Volée Cup” under 10,12,14,16,18 maschile e femminile giunto alla sua ottava edizione. Dal 26 agosto al 1 settembre 2024 presso il resort Solaro Sporting Club i giovani atleti si contenderanno la vittoria del torneo e la borsa di studio in ricordo di Pino Fassola, fondatore del Tennis Club Solaro che sempre si è prodigato per favorire lo sport giovanile. La particolare formula del Torneo che unisce sport e scuola premia con una borsa di studio ai fini sportivi i giovani tennisti, maschile e femminile, che conseguiranno il maggior punteggio calcolato sommando al “risultato sportivo” la “votazione media ottenuta negli studi scolastici”.

Questa ottava edizione del Torneo Voleé Cup, inserita nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT e Manifestazioni del Comune di Sanremo, è aperta anche alla partecipazione straniera e prenderà il via lunedì 26 agosto con i primi incontri sui centrali in terra rossa del Tennis Club Solaro. Il torneo si concluderà domenica 01 settembre con la giornata di premiazione e consegna delle borse di studio durante una grande festa a bordo piscina per festeggiare tutti insieme i vincitori, i partecipanti ed il loro grande Amore per il Tennis.

Il Tennis Club Solaro organizza questo Torneo per “festeggiare” il Tennis con l’intento di diffondere la pratica sportiva intesa come sana abitudine quotidiana importante per la formazione, la crescita e la socializzazione dei giovani, concetto che ha sempre ispirato l’attività di Pino Fassola che nel 1980 ha realizzato il complesso sportivo, nella collina del Sole, diventando da subito un punto di riferimento per eventi tennistici e sportivi di rilevanza internazionale.

Novità di quest’anno l’inserimento della categoria Under 18 maschile e femminile. Confermato anche per questa edizione l’inserimento del tabellone del doppio maschile e femminile. La scorsa edizione ha visto la vittoria tra le Under 10 di Overby Eleonora , tra le Under 12 di Piana Federica, tra le Under 16 di Guerrino Letizia .In quella maschile Aceto Gabriele è risultato il vincitore tra gli Under 10, tra gli Under 12 Iozza Simone e Sala Pietro tra gli Under 14 e 16. Il tabellone del doppio maschile Under 16 ha visto la vittoria in finale della coppia Perugia Lorenzo / Crespi Ettore Maria.

Le due borse di studio sono state assegnate all’Under 16 Alessia Di Stasi del Tennis Club Solaro e all’Under 14 Lorenzo Perugia del Tennis Club Sommariva Bosco.

Le iscrizione al Torneo sono ancora aperte.

Il resort con la sua Locanda Azzurra immersa nel verde del suo giardino può offrire ospitalità agli atleti, loro familiari e accompagnatori. Qui si possono condividere non solo i campi da tennis o i campi da calcetto o di padel, ma anche la piscina, la Palestra Azzurra, il Ristorante ed il resort in un ambiente unico, confortevole e panoramico, per concedersi tutte le passioni che si desiderano, sportive e non.

Il resort sportivo è aperto a tutti!

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del centro sportivo telefonando al numero +39 0184 665155 in Strada Solaro n.111 Sanremo, inviare e-mail a info@tennisclubsolaro.it o visitare il sito dell’evento all’indirizzo www.solarosporting.it/voleecup https://www.solarosporting.it/voleecup/ .

Per info ospitalità : La Locanda Azzurra nel resort Solaro Sporting - info@lalocandaazzurra.it