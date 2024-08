Virtus Sanremo: al via la stagione 2024/25 con un team completamente rinnovato

La Virtus Sanremo si prepara ad affrontare la stagione 2024/25 del campionato di Prima Categoria con una formazione e uno staff tecnico profondamente rinnovati. La squadra, che punta a confermarsi protagonista, ha inaugurato la nuova annata calcistica con una presentazione ufficiale che ha visto la partecipazione al completo della dirigenza e dello staff tecnico.

Alla guida della Virtus Sanremo ci sarà il giovane e ambizioso mister Daniele Capozucca, che ha delineato un organico tecnico all'insegna della competenza e dell'esperienza. Accanto a Capozucca, il vice allenatore Gaetano De Martino porterà il suo contributo strategico, mentre Andrea Siffredi, in qualità di preparatore dei portieri, avrà il compito di forgiare una difesa solida e affidabile. A completare lo staff tecnico ci sono Andrea Pastor, collaboratore tecnico, e Mauro Turchi, massaggiatore, figura fondamentale per mantenere la squadra nelle migliori condizioni fisiche per affrontare la lunga e impegnativa stagione.

La serata di presentazione ha visto la presenza della dirigenza al completo, con il presidente Luca Moroni, il direttore generale Pino Fava e il responsabile della squadra Massimiliano Moroni, insieme ai dirigenti Stefano Covatta e Franco Capozucca. Un segnale chiaro dell'unità e della determinazione con cui la Virtus Sanremo intende affrontare la nuova stagione.

Con un progetto ambizioso e una struttura societaria ben organizzata, la Virtus Sanremo si candida a essere una delle formazioni da tenere d'occhio in questa edizione del campionato di Prima Categoria. La squadra punta a esprimere un calcio dinamico e competitivo, sostenuta da un gruppo coeso e da una dirigenza solida, pronta a supportare ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati.