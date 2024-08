Sanremo, auto contro palo in via Lamarmora: un ferito

Questa mattina, intorno alle 4:30, un'auto è finita contro un palo in via Lamarmora a Sanremo. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due persone, una delle quali è rimasta ferita: entrambe sono state trasportate al pronto soccorso in codice giallo per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanremo, i sanitari della Croce Verde di Arma e gli agenti della polizia locale di Sanremo.