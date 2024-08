Arma di Taggia, in autunno riprenderanno i lavori alla Darsena: "Sospesi solo per la stagione estiva"

Ad ottobre riprenderanno i lavori alla Darsena di Arma di Taggia. A comunicarlo è stato il sindaco Mario Conio durante il Consiglio comunale di giovedì scorso, dopo aver risposto alle domande del consigliere di minoranza Giuseppe Federico.

"L'opera era stata danneggiata qualche anno fa in seguito ad una mareggiata molto forte", spiega il primo cittadino ai microfoni di Sanremonews. "La Darsena soffre di problemi di riempimento: quando ci sono mareggiate, il fondale si riempie di sabbia".

Da qui la decisione di intraprendere una serie di lavori per mettere l'opera in sicurezza: "In passato abbiamo avviato una procedura per il progetto dei lavori e l'analisi dei sedimi del fondale. Una fase terminata dopo l'okay arrivato durante la conferenza dei servizi. In accordo con tutti i soggetti coinvolti abbiamo deciso di sospendere i lavori e riprenderli al termine della stagione estiva, più precisamente in autunno".